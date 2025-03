Luan Santana completa 34 anos; cantor encara nova fase na vida pessoal com a paternidade

Dono de vários hits, Luan Santana chega aos 34 anos com a tarefa de conciliar a carreira de sucesso com a paternidade da pequena Serena, de dois meses

No dia 13 de março,Luan Santana completa 34 anos. Dona de diversos sucessos do sertanejo universitário, o cantor encara nova fase na vida pessoal com a paternidade da pequena Serena, fruto de seu relacionamento com Jade Magalhães (31). Relembre carreira do artista aniversariante e momentos marcantes de sua vida pessoal.

Sucesso meteórico

Luan começou sua carreira ainda jovem, gravando músicas de forma independente até se tornar um dos artistas mais bem-sucedidos do Brasil. Seu primeiro álbum ao vivo, Luan Santana Ao Vivo (2009), conquistou múltiplos discos de platina e abriu caminho para uma série de sucessos. Com uma identidade musical própria, ele experimentou diferentes sonoridades, incluindo influências do pop e da música latina, consolidando sua versatilidade no cenário musical.

Com álbuns como Quando Chega a Noite (2012), 1977 (2016) e Live Móvel (2018), Luan colecionou hits como Te Esperando, Escreve Aí e Acordando o Prédio, além de parcerias com artistas internacionais, como a boyband CNCO e o DJ Alok (33). Ao longo da carreira, foi indicado diversas vezes ao Grammy Latino, tornando-se um dos artistas brasileiros mais premiados de sua geração.

Desde sua estreia em 2009, com o hit Meteoro, o cantor se firmou como um fenômeno do sertanejo universitário, lotando shows e emplacando sucessos nas paradas. Com múltiplos prêmios, milhões de fãs e recordes de vendas, sua trajetória é marcada por inovação e reinvenção dentro do gênero.

Nova fase

Além do sucesso nos palcos, a vida pessoal de Luan sempre despertou interesse do público. O relacionamento com Jade Magalhães, iniciado ainda na juventude, passou por idas e vindas. Após 12 anos juntos, o casal anunciou o término em 2020, deixando os fãs surpresos.

No entanto, o destino os reuniu novamente: em fevereiro de 2024, Luan e Jade confirmaram a retomada do romance e, poucos meses depois, oficializaram a união. No final de 2024, a vida de Luan mudou completamente com o nascimento de sua primeira filha, Serena, fruto de sua relação com Jade.

A pequena nasceu em dezembro, e o cantor compartilhou o momento emocionante com os fãs, declarando-se para a filha e para a nova fase que enfrenta como pai. "O dia mais feliz das nossas vidas. Seja bem-vinda, minha Serena", escreveu ele nas redes sociais.

