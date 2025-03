Anitta será madrinha do primeiro filho de Lele Pons

A cantora Anitta recebeu o convite especial para ser madrinha do primeiro filho de sua amiga de longa data, Lele Pons; veja!

A youtuber e influenciadora colombiana Lele Pons anunciou com alegria que está esperando seu primeiro filho com o marido, Guaynaa. Além de ter sido madrinha de casamento de Lele em 2023, a cantora Anittafoi convidada para ser madrinha do bebê. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Anitta não esconde a felicidade, pulando de alegria, se emocionando e abraçando a melhor amiga pela surpresa da novidade.

No post de anúncio da gravidez, a colombiana compartilhou uma série de fotos engraçadas, incluindo imagens com o teste de gravidez e com seu marido. Ela ainda comentou: "Bebê a caminho!! Contando os dias para te conhecer, te amamos. - Mamãe e papai."

Confira o vídeo:

Anitta fala do seu relacionamento com sua mãe

A cantora Anitta usou suas redes sociais na última tarde de sexta-feira, 7, para responder a algumas dúvidas de seus fãs sobre sua vida pessoal e carreira após o lançamento do documentário na Netflix. Durante a conversa, a cantora falou sobre o relacionamento com sua mãe, Miriam Macedo, que melhorou ao longo dos anos e refletiu sobre as expectativas que os filhos têm em relação aos pais.

"Acho que as pessoas têm muito isso de colocar o pai e a mãe em uma de duas categorias: 'Ou foi ruim ou foi bom, e ponto final'. E eu não acho. São todos seres humanos, independentemente de ser pai ou mãe. A gente tem essa mania de querer endeusar ou endemoniar os nossos pais, dependendo do que eles fizeram. Mas são seres humanos, que erram, que acertam e que estão ali para a gente, que deram a vida, e isso é mais importante que tudo", disse ela.

