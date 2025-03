Lucas Lima faz tatuagem enorme e diz: ‘Dor mais intensa que já senti’

O cantor e músico Lucas Lima surpreende ao revelar que fez tatuagem enorme na região do ombro: ‘Muita gente vai colocar na caixinha divórcio/crise de meia idade'

O cantor e músico Lucas Lima fez uma nova tatuagem e está encantado com o resultado. Ele tatuou a região do ombro e do braço direito com um grande desenho abstrato com preenchimento preto.

Ao mostrar o processo de tatuagem e o resultado final, o artista comentou que era um desejo antigo para fazer uma tatuagem deste estilo e que chegou o momento de realizá-lo. Isso porque já está maduro o suficiente para escolher uma tatuagem deste tamanho e complexidade.

Inclusive, ele negou que a tatuagem chamativa seja uma crise de meia idade - já que está com 42 anos - ou pós-divórcio - ele se separou de Sandy há mais de um ano. "Uma amiga me disse “tem certeza que quer fazer uma tattoo assim? Não esquece que tu tem 42 anos…”. Primeiro eu me ofendi, depois eu sorri sozinho. Sim, não tem idade melhor pra grandes decisões. Eu sei que, assim como ela, muita gente vai colocar na caixinha divórcio/crise de meia idade, já me acostumei com o fato de que, pra muitas pessoas, essa é a única motivação pra um homem de 42 anos fazer QUALQUER COISA, sejam viagens, aulas de surfskate ou blocos de carnaval", disse ele.

E completou: "Mas, sinceramente, eu não imagino idade melhor pra isso. Aos 40 eu já vivi muuuuuita coisa, me conheço e tenho posse TOTAL do meu próprio corpo. Eu não faria algo assim aos 20 e, se fizesse, talvez me arrependesse. Só sei que tô AMANDO o resultado final, me achando tri bonito (o que é um desafio pra mim), cuidando bastante dela e daqui a pouco ela tá 100% pra eu continuar vivendo 100% de tudo de lindo que eu sempre tentei viver".

Além disso, Lucas contou ainda que a tatuagem doeu bastante. "Eu tava há ANOS pensando nessa tatuagem. Ela é muito mais “extrema” do que as que eu tenho e eu sabia que precisava de um processo de amadurecimento e investigação maior. Foram 3 dias. No primeiro, a @paulasgarbi (que é uma artista GIGANTE) meio que me INTERROGOU com perguntas que eu nunca nem tinha pensado em fazer. Não perguntou “qual o desenho?”, perguntou da minha história de vida, me questionou do por que dessa tatuagem, desse estilo, nesse momento… Aí foram semanas de conversas até ter um esboço de qual seria a arte", afirmou.

"No segundo dia, horas de desenho com caneta a mão livre, direto no corpo, testando, apagando, conversando mais, desenhando de novo… até que ela criou esse desenho e IMEDIATAMENTE eu vi que era o que eu queria, mesmo que antes nem eu soubesse exatamente o que queria. Tatuou o contorno bem fininho e voltamos no dia seguinte. Aí foi o dia de tatuar. 6:10 da dor mais intensa que eu já senti, sem trégua. Uma dor que me levou pra um monte de lugar mentalmente que eu nem sabia que eu tinha, o que na real é uma das piras de uma tatuagem dessas. Mas teve pausa pra fazer um cafezinho e o carinho de amigas muito queridas do meu coração que me deram uma força GIGANTE", finalizou.

Veja o resultado da tatuagem de Lucas Lima:

Lucas Lima faz nova tatuagem na região do braço e do ombro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

