Marido de Daniele Hypolito, Fabio Castro marcou presença na 'Vitrine do Seu Fifi' com 'alerta' sobre aliada da ginasta no BBB 25

A 'Vitrine do Seu Fifi' tem feito sucesso entre os fãs de BBB! Nesta quinta-feira, 13, Renata está em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para receber informações do público do reality. E quem marcou preseça no local foi Fabio Castro, marido de Daniele Hypolito.

O professor de dança fez um pedido para Renata. "Eu sou esposo da Dani. A Gracyanne é muito falsa com eles. Eles precisam votar nela. Ela vai sair com rejeição" , escreveu ele no cartaz.

Para relembrar, a dinâmica em questão se chama Vitrine do Seu Fifi, que é o robô fofoqueiro do reality show. O público votou no site do programa e escolheu Renata para ir para a vitrine de um shopping. Lá, a sister vai receber a visita do público, que poderá falar o que quiser para a pessoa e contar fofocas dos outros participantes.

Renata volta para o jogo com imunidade e sabendo mais sobre o que o público está achando do reality show.

Quais fofocas Renata já recebeu?

Renata, do BBB 25, está vivendo uma experiência única! Escolhida por votação do público para participar da dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi', a sister deixou o confinamento na manhã desta quinta-feira, 13, e seguiu direto para um shopping no Rio de Janeiro.

Desde que chegou no local, Renata tem recebido a visita de inúmeras pessoas que, além de passar para vê-la, também estão levando algumas fofocas de outros brothers do reality show. Que tal saber quais informações a bailarina recebeu até agora?

Uma das grandes surpresas da sister foi a passagem de Gerusa, mãe de Eva, que fez questão de sair às pressas de Fortaleza para prestar apoio à amiga da filha. Durante sua visita, ela orientou Renata a não acreditar em todas as mensagens recebidas.

Outros espectadores que também estavam no local ainda deixaram um alerta para a sister a respeito de alguns de seus aliados de jogo: "João Gabriel insinuou que você é interesseira em uma conversa com o Maike por conta do VIP, fica de olho! Larguem de grude com eles (gêmeos)", dizia o cartaz.

Por outro lado, Renata foi aconselhada a não 'soltar a mão' dos irmãos gêmeos. "Gente, vocês tem que se decidir, ou eu solto a mão dos gêmeos, ou eu fico com os gêmeos!", reagiu a sister ao se deparar com a informação. Veja mais detalhes!

