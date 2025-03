Jojo Todynho retorna aos treinos e posa ao lado do namorado na academia

Em suas redes sociais, Jojo Todynho mostrou que já foi liberada para retomar os treinos e posou ao lado do namorado Thiago Gonçalves

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 13, a cantora pôde retomar os treinos após realizar uma cirurgia plástica nas pernas.

A famosa postou uma foto em que aparece com um conjunto de top e calça legging na cor preta. Além disso, a artista surgiu ao lado do namorado Thiago Gonçalves.

"Valorize quem te incentiva a ser melhor todos os dias", escreveu ela na legenda da publicação.

Por que Jojo Todynho não assume o cabelo natural?

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar o motivo para não usar o seu cabelo natural. Em uma conversa com os seguidores nas redes sociais, ela revelou que prefere usar o megahair ao invés de assumir o formato original dos fios por causa do trabalho de cuidar do cabelo com grande curvatura.

Jojo disse que não gosta quando está apenas com o cabelo natural e que não tem paciência para cuidar dos fios no dia a dia. "Para as garotas, deixa eu falar uma coisa para vocês: ‘Ah, é lindo [seu cabelo], por que você não cuida do seu cabelo natural?’. Não gosto", disse ela.

E completou: "Não tenho paciência. Meu cacho é 4C, sem definição, então só fica bonito quando faço no salão no dia, porque dormi e acordei o cabelo já está horrível. Então, não gosto".

Então, ela revelou que compra cabelo de qualidade para fazer seu megahair. "Então, estou deixando ele chegar no tamanho adequado para que eu possa colocar aquele manto [megahair], aquele manto de 15k [R$ 15 mil]. Aquele brasileiro do sul que pesa, que qualquer piranha que eu coloque tem que ser de inox, porque se for de plástico vai quebrar", afirmou.

