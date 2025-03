BBB 25: Filho de Vilma alerta Renata sobre outra sister: 'Não está forte'

Na Vitrine do Seu Fifi, a sister Renata recebeu a visita do filho e marido de dona Vilma, sua colega confinamento no BBB 25

A sister Renata, do BBB 25, segue tentando absorver todas as informações que está recebendo do público durante sua passagem pela 'Vitrine do Seu Fifi', em um shopping no Rio de Janeiro. A bailarina, que deixou o confinamento na manhã desta quinta-feira, 13, para participar da dinâmica, já recebeu milhares de fofocas e alertas dos espectadores.

Além de Gerusa, mãe de Eva, quem também passou pelo local foi Douglas, filho de Vilma - que está confinada no reality show da TV Globo. O irmão do ex-BBB Diogo Almeida fez questão de visitar Renata e aproveitou a ocasião para deixar alguns alertas.

Em um cartaz, Douglas e o pai, Carlos - marido de dona Vilma - explicaram para Renata que Gracyanne Barbosa e Vitória Strada não são participantes fortes aos olhos do público. Além disso, os familiares da estudante de nutrição ainda aconselharam a bailarina a formar aliança com Guilherme.

"O trio [Renata, Eva e Vilma] deve permanecer unido; Gracy não está forte, voltou [do paredão que eliminou Giovanna] por conta da dinâmica; Vitória [Strada] só está forte por conta da torcida da Juliette [campeã do BBB 21]; Guilherme é íntegro, puxe ele para vocês; Diga a minha mãe [Vilma] que está tudo bem e vocês são maravilhosos", diz a mensagem.

As fofocas que Renata recebeu na Vitrine do Seu Fifi

Renata, do BBB 25, está vivendo uma experiência única! Escolhida por votação do público para participar da dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi', a sister deixou o confinamento na manhã desta quinta-feira, 13, e seguiu direto para um shopping no Rio de Janeiro.

