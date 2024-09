Xuxa Meneghel estará no Rock in Rio. Saiba os detalhes da participação dela

Eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel promete um momento inesquecível durante o Rock in Rio

A apresentadora Xuxa Meneghel vai marcar presença no Rock in Rio neste final de semana. A estrela vai se apresentar no Pavilhão Itaú durante a madrugada de sábado, 21, logo após o show do headliner do Palco Mundo.

A estrela vai transformar o gramado do festival de música em uma pista de dança ao cantar e dançar os hits de sua carreira. A participação dela acontecerá no dia em que o lineup foi composto apenas por artistas mulheres e promete ser um momento inesquecível para os fãs.

"O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito", disse ela.

E a participação dela foi muito celebrada e esperada para o evento. "A importância de Xuxa no cenário musical brasileiro é inegável, pois ela conseguiu transcender gerações e deixar um legado duradouro, tornando-se uma referência cultural e um ícone que continua a influenciar a música e o entretenimento no país. Ter Xuxa no Rock in Rio, no palco do Pavilhão Itaú, é uma escolha estratégica e simbólica que ressoa com o público de maneira profunda. Sua presença em nosso espaço é uma homenagem à sua trajetória como ícone da cultura pop brasileira, principalmente em um dia de line up inteiramente feminino. Definitivamente, Xuxa é uma artista totalmente Feita de Futuro”, explicou Rodrigo Montesano, head de Experiências de Marca e Patrocínios do Itaú Unibanco.

Xuxa Meneghel em ensaio para o Rock in Rio - Foto: Divulgação

Xuxa voltou para a Globo

A apresentadora Xuxa Meneghel está de volta à Globo. Ela assinou o contrato com a emissora carioca depois de 10 anos de sua saída do canal. Agora, a estrela terá um quadro do programa Fantástico, exibido nas noites de domingo.

“Essa volta tem gostinho de ‘não fui e estou de volta’. Essa volta tem gostinho de ‘quero fazer uma coisa nova’. E todo mundo sabe o quanto eu amo os animais e quanto eu quero que as pessoas se apaixonem comigo nesse novo quadro”, disse ela ao site Hugo Gloss.

O novo quadro de Xuxa na TV será sobre animais de estimação. Ela vai mostrar a importância da adoção de animais e também as ações de resgates de pets abandonados. “Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, acho que eu nunca fiz e queria muito fazer”, contou ela ao G1.

Inclusive, as gravações já começaram e a previsão de estreia é em 2025.