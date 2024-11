Xand Avião gasta valor milionário para comprar metade de uma égua em leilão

Xand Avião desembolsou uma verdadeira fortuna para ter metade de uma égua que é a mais valorizada do Brasil. Saiba o valor

O cantor Xand Avião desembolsou uma verdadeira fortuna para comprar metade da égua Cafame Roxa AD, que é a mais valorizada do Brasil na categoria Quarto de Milha. De acordo com o site Portal Leo Dias, ele ganhou o valor de R$ 8,52 milhões para adquirir os diretos de metade do animal, que custa cerca de R$ 17 milhões.

Xand Avião divide o animal com o JGC Ranch e o Haras AIP. O valor alto da égua é em decorrência da sua qualidade genética. A égua de sucesso é filha do cavalo Silver Wild SLN com a égua La Fame, e possui um grande potencial reprodutivo.

A compra milionária aconteceu durante o 6º Leilão Haras WS, promovido pelo cantor Wesley Safadão. Ao todo, o evento movimentou R$ 120 milhões com as vendas.

Xand Avião renovou os votos de casamento

O cantor Xand Avião renovou seus votos com a esposa, a influenciadora Isabele Temoteo, com quem se casou há 10 anos. O evento foi realizado no Mosteiro dos Jesuítas, no Ceará, e teve Jorge Vercillo como atração da festa. Agora, ela compartilhou em seu perfil no Instagram um álbum da cerimônia.

Para a ocasião, o casal e os filhos usaram chinelos de dedo. “Eu não sei qual o propósito Deus tens para mim, mas estou aqui de braços abertos para receber qualquer chamado. Foi inacreditável tudo que vivenciamos. Todos os momentos, os sim que todos deram e a renovação de nossos votos, transcenderam tudo o que eu um dia poderia imaginar", iniciou. ela na legenda.

"Em cada detalhe eu senti o Espírito Santo e o agir de Deus de forma poderosa e transformadora. Foram momentos de entrega, onde meu coração foi preenchido por uma paz indescritível e um amor que só Ele pode dar”, continuou.

E finalizou: “Tudo fez sentido. Cada lágrima de alegria me deu ainda mais certeza de que o verdadeiro significado está em seguir ao lado Dele, guiados por Sua luz. Saí renovada, com uma fé ainda mais forte e uma gratidão que palavras jamais conseguirão expressar. E para fazer a gente chorar ainda mais, Enzo e Bella foram só para nos entregar as alianças. A sensibilidade deles, meu Deus, muito obrigada".

