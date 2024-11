Xand Avião comemora o aniversário da filha mais velha: 'Amor sem tamanho'

O cantor Xand Avião compartilhou cliques raros com a filha, Águida Hadassa, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

O cantor Xand Avião usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha mais velha, Águida Hadassa, que completou 24 anos nesta quinta-feira, 14.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma sequência de cliques em que aparece abraçado e beijando a herdeira, que está usando um vestido todo colorido, e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Hoje minha primogênita completa 24 anos de vida. Ela foi a primeira que me fez sentir o amor sem tamanho, que é ser pai. Te amo, Águida Hadassa. Deus te abençoe sempre", declarou Xand na legenda da publicação. "Obrigada pai. Te amo muito, muito. Já to com saudades", respondeu a aniversariante.

Os fãs do cantor deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Feliz dia, Águida!!! Que Nossa senhora continue abençoando seus caminhos", disse uma seguidora. "Parabéns! Saúde, paz e sabedoria", desejou outro. "Lindos, parabéns, Águida. Chuva de bençãos", falou uma terceira.

Além de Águida Hadassa, Xand Avião também é pai de Adryan Alexandre, Enzo e Isabella. Os dois últimos são frutos de seu atual casamento com Isabele Temoteo.

Confira:

Xand Avião se declara para a esposa em aniversário de casamento

Na última segunda-feira, 11, Xand Avião usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O cantor completou 10 anos de casado com Isabele Temoteo e celebrou mais um ano de união com uma bela mensagem.

"11.11: São 10 anos ao seu lado e o coração ainda bate mais forte a cada dia. Não é só tempo, é amor que se renova, é aprendizado, é o companheirismo. Nega, você é a minha história, o meu melhor capítulo e o meu maior sonho realizado. Que venham muitos mais anos juntos, porque a vida ao seu lado é o lugar onde sempre quis estar. Te amo para sempre, Isabele Temoteo! Que venham os próximos 10", escreveu o artista. Veja a publicação!

