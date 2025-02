Beatriz Reis celebra encontro com Wanessa Camargo: ‘Te amo’

Após participarem juntas do BBB 24, Beatriz Reis e Wanessa Camargo curtem noitada juntas e mostram o momento especial nas redes sociais

A ex-BBB Beatriz Reis curtiu a noite de quarta-feira, 12, na companhia da cantora Wanessa Camargo. As duas se encontraram após um trabalho nos estúdios da Globo e saíram para jantar.

Nas redes sociais, Beatriz registrou o encontro com a amiga que fez quando participou do BBB 24. As duas foram juntas a um restaurante vegano e se divertiram.

"Eu vim trazer ela hoje para comer vegano. Só vegano, e ela estava um pouco desesperada. Eu prometo que ela vai amar. Amiga, é muito bom”, afirmou Wanessa. Então, Beatriz completou: "Que saudade que eu estava dessa danada, te amo! A gente estava na Globo e se encontrou. Só fala: ‘Eu vou na sua casa’. E ninguém vai na casa de ninguém”.

Beatriz Reis abre o coração e revela se ainda é virgem

A atriz Beatriz Reis, a Bia do Brás, havia revelado que era virgem quando ainda estava confinada no reality Big Brother Brasil 24, da Globo. Recentemente, a artista decidiu tocar no assunto novamente após ser massivamente questionada pelos seus seguidores.

Na conversa, a famosa revelou que ainda não teve relações sexuais, e que também, não tem pressa para mudar isso, pois aguarda pelo momento certo. "Para mim, é uma coisa comum. Sou ainda, para matar a curiosidade de vocês, tudo acontece quando tem que acontecer. Acredito que quando for a hora de perder, quando encontrar a pessoa certa, vou saber", pontuou. Saiba mais!

