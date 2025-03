Savannah Clarke revela se escolheria entre Now United e carreira solo

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora australiana Savannah Clarke relembra sua entrada no Now United e celebra a carreira solo

Savannah Clarke, de 21 anos, integrante do Now United e dona do hit Avalanche, lançado no ano passado, falou com exclusividade à CARAS Brasil sobre sua chegada ao grupo e os desafios de ser artista solo hoje. A cantora relembrou como suas experiências antes do Now United foram essenciais para sua trajetória no grupo. “Minha primeira experiência internacional como modelo foi na Coreia do Sul. Eu tinha 15 anos. Fiz campanhas de casamento, ensaios fotográficos para revistas e vivi em outro país. E eu realmente acredito que isso me preparou para o Now United”.

Savannah entrou para o grupo com apenas 16 anos e conta: "Eu estava tão animada, mas também foi muito assustador. Quero dizer, eu não sabia o quanto de responsabilidade eu teria como membro do grupo para representar meu país, a Austrália. E desde o momento em que Simon [criador do Now United] me contou em Los Angeles e me levou para lá, foi algo surreal para mim".

Carreira Solo

Além de fazer parte do Now United, a artista iniciou sua carreira solo em 2023 com o lançamento de Bad Things e um videoclipe que buscava explorar sua identidade artística. “Eu acho que foi uma oportunidade muito legal de colocar nossas próprias músicas para fora. E 'Bad Things' na verdade foi me dada em 2022. O Simon falou: 'Acho que essa é uma música ótima para você.' E nunca foi usada. E então, quando surgiu essa oportunidade, eu pensei: 'Ok, vamos fazer essa música. Quero criar um videoclipe incrível para ela'”.

“E estou tão animada para o que está por vir também. Tenho escrito muitas músicas aqui no meu quarto. Na verdade, fui contatada por um produtor que eu adoro muito. Ele é bem conhecido. E estou tão animada para escrever mais músicas com ele. Mas sim, mal posso esperar para lançar minhas próprias músicas que escrevi", revelou sobre as novidades que estão por vir.

Além disso, a artista comentou sobre como é ser um artista na atualidade. "Tudo é sobre paciência e timing. Como artista solo hoje em dia, as pessoas tentam apressar e colocar pressão sobre você. E isso exige muito. Por isso acho tão importante, como artista, realmente afinar o que te torna único e qual é o seu som”.

Seguir no Now United ou na carreira solo?

Savannah Clarke foi questionada sobre qual caminho escolheria, caso tivesse que decidir. Então, ela respondeu: “Essa é uma decisão difícil entre escolher o Now United e minha carreira solo. É como se ambos fossem grandes partes da minha jornada. E, no momento, eu vou dizer que eu amo muito o Now United. Eu não estaria onde estou hoje sem o Now United” .

“Eu quero estar fazendo turnês pelo mundo como artista solo, tocando piano para as Sirens ao redor do mundo, e é isso que eu quero fazer. Eu quero estar na TV. Eu quero fazer tantas coisas diferentes” , completou, falando como seria a vida de artista solo.

“Eu realmente não sei” , finalizou.

Recado Especial para os fãs

"Para minhas lindas Sirens, eu amo vocês. Eu não estaria onde estou hoje sem vocês e mal posso esperar para compartilhar minha música e minhas histórias com vocês um dia. E mal posso esperar para encontrar vocês pessoalmente, abraçar vocês e já somos amigas, então vamos nos conectar ainda mais. EU TE AMO!".

Confira o último encontro com as fãs:

