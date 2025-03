Jonatha e Cristiano vivem noite especial no cruzeiro de Roberto Carlos

Jonatha e Cristiano conhecem Roberto Carlos e falam sobre a honra de cantar no cruzeiro do artista na costa brasileira

Os cantores sertanejos Jonatha e Cristiano viveram uma experiência inesquecível nos últimos dias. Eles foram ao cruzeiro Além do Horizonte, de Roberto Carlos, e tiveram a chance de conhecer o ídolo da música romântica. Além disso, eles ainda fizeram um show à bordo do navio.

Eles ficaram encantados com o convite para se apresentarem no evento e conquistaram o público com suas músicas do novo DVD, que foi gravado em Goiânia. Nos bastidores, os dois encontraram Roberto Carlos e demonstraram o quanto são fãs dele.

"Foi um sonho conhecer o Rei Roberto Carlos. A gente acompanha ele desde sempre, foi uma honra. E ainda mais a surpresa que tivemos por ele conhecer nosso trabalho! Surreal", comentaram.

Cristiano será papai!

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Jonatha, será papai! Ele e a esposa, Maria Cavalcante - que é filha do humorista Tom Cavalcante -, esperam o nascimento da primeira filha.

"Maria e eu viemos compartilhar um momento muito importante das nossas vidas com vocês. Deus nos abençoou. Maria vai ser mamãe", disse ele. "Tô grávida, gente!", completou ela. “A nossa história de amor acaba de ganhar um capítulo ainda mais especial. Estamos ansiosos para dividir o resto das nossas vidas com o nosso maior tesouro!”, disse ele na legenda da publicação.

Vale lembrar que os dois oficializaram a união no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.