No Domingão, Wanessa Camargo fala sobre término com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo falou sobre o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella após participar da Batalha do Lip Sync

Neste domingo, 16, Wanessa Camargo disputou a Batalha do Lip Sync, no 'Domingão com Huck', contra o cantor Belutti, que faz dupla com Marcos.

Após dublar Eminem e Joelma, a cantora conversou com Luciano Huck sobre o desafio de participar da atração e o apresentador também comentou sobre ela ter virado assunto na internet após o término do relacionamento com Dado Dolabella.

Wanessa, então, confessou que precisa de um tempo sozinha. "O que eu posso dizer agora, é que eu estou precisando de uma solitude, precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida", confessou a artista.

"Foi um ano de 2024 muito desafiador para mim, em todos os sentidos, então foi um ano que eu aprendi tanta coisa e foi tanto barulho, eu precisava de silêncio. Às vezes o silêncio é ficar um pouco sozinha, esperar esse momento para entender", acrescentou.

Por fim, Wanessa contou que está focada em sua carreira. "Esse ano eu comemorar 25 anos de carreira, então eu quero muito ter um foco no trabalho", completou.

Após o desabafo, Luciano Huck revelou quem foi o grande vencedor da Batalha do Lip Sync. A filha de Zilu e Zezé Di Camargo acabou perdendo a disputa para Belutti, que dublou o cantor Luis Miguel e Freddie Mercury, da banda Queen.

Wanessa Camargo fala sobre Renata Brás, amiga de Dado

A cantora Wanessa Camargo resolveu se pronunciar sobre a amiga, a atriz Renata Brás, vista com Dado Dolabella na piscina de um hotel, no Guarujá, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. Em seus stories, após um dia de gravação na Globo, a herdeira de Zezé Di Camargo defendeu a moça e esclareceu a situação.

"Uma coisa que tá afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora, então, a Renata Brás, essa atriz maravilhosa, grande amiga, não tem nada acontecendo errado. Ela é amiga minha, é amiga do Dado, além disso tem o Fabricio, que o namorado dela também é nosso amigo, tá tudo bem, tá tudo certo... Inclusive, ele estava lá junto, não tem maldade nisso, Re, eu te amo", declarou a famosa em meio aos boatos de uma suposta traição.

Renata também fez questão de se pronunciar sobre o "flagra" com Dado. "Vivemos um relacionamento de amizade, eu sou amiga da Wanessa, sou amiga do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, (estava dando) uma força de amiga (...)", contou a atriz em entrevista ao portal Leo Dias.

