Wanessa Camargo surpreende ao resgatar vídeos antigos: 'Momentos inéditos'

A cantora Wanessa Camargo aproveitou o clima de tbt desta quinta-feira, 7, para relembrar vídeos antigos. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista compartilhou momentos de seu DVD Transparente, lançado em 2004

Na legenda, ela escreveu: "Trouxe pra vocês um carrossel com momentos inéditos – cliques do show e do ensaio geral que ficaram fora do corte final. Rever essas imagens me faz sentir cada emoção desse projeto lindo. Quero saber: qual música desse show toca mais fundo em você?"

E os internautas deixaram comentários como: "Ai, eu amo demais esses DVDs, passava o dia todo depois da escola assistindo no repeat", disse uma. "A toalhinha era icônica, né? Saudades dessa época! Lembro de ficar horas aprendendo todas as coreografias. Te amo, Wanessa! Obrigado por tantos momentos incríveis que, através de você (direta ou indiretamente), eu vivi! Saudades gigantes", recordou outro. "Que nostalgia reviver esses momentos!! Foi assistindo a este DVD em minha casa que virei seu fã, lá em 2006, quando o assistia", opinou um terceiro.

Wanessa Camargo explica por que escondeu diagnóstico por quase 20 anos

A cantora Wanessa Camargo convive com a síndrome do pânico há cerca de 20 anos, mas foi após sua participação no BBB 24 que decidiu falar abertamente sobre o tema. Isso porque ela tinha medo da reação do público diante de suas questões de saúde mental, mas percebeu que compartilhar sua experiência poderia inspirar outras pessoas que passam pela mesma situação.

Em entrevista à revista Quem, ela falou sobre o assunto. "Venho de uma geração que a gente tinha outra forma de ver o artista, de uma coisa meio pedestal. A gente não podia demonstrar nossas fragilidades, vulnerabilidades, a gente tinha que estar sempre perfeito, impecável nas fotos, nos lugares. Imagina se postar acordando, desarrumada?", iniciou. Veja a entrevista completa!

