Wanessa Camargo explica por que escondeu diagnóstico por quase 20 anos

A cantora Wanessa Camargo convive com a síndrome do pânico há cerca de 20 anos, mas foi após sua participação no BBB 24 que decidiu falar abertamente sobre o tema. Isso porque ela tinha medo da reação do público diante de suas questões de saúde mental, mas percebeu que compartilhar sua experiência poderia inspirar outras pessoas que passam pela mesma situação.

Em entrevista à revista Quem, ela falou sobre o assunto. "Venho de uma geração que a gente tinha outra forma de ver o artista, de uma coisa meio pedestal. A gente não podia demonstrar nossas fragilidades, vulnerabilidades, a gente tinha que estar sempre perfeito, impecável nas fotos, nos lugares. Imagina se postar acordando, desarrumada?", iniciou.

E ela explicou a decisão de se abrir sobre sua vivência com a síndrome do pânico. "Quando tive minha primeira crise, em 2004, ninguém falava disso. Iam me ver como louca e não queria que as pessoas me vissem assim, escondi do público, escondi de todo mundo. Nessa segunda vez, depois de quase 20 anos, entendi que era parte do meu papel como comunicadora, influenciadora de alguma forma, dividir com meu público uma vulnerabilidade que estava vivendo e que poderia contribuir com outras pessoas que estavam vivendo isso", detalhou.

Wanessa disse ainda que percebeu que quanto mais seus fãs se identificassem com sua trajetória pessoal, mais ela conseguiria atingir objetivos profissionais. "Ainda mais quem trabalha com música, que é uma coisa tão emocional, é emoção pura. Acho que é um equilíbrio. Fui aprendendo com o tempo como a ser mais humano na minha vida profissional, ser real e ao mesmo tempo colocar um limite para que também possa ter minha privacidade, que tem que ser preservada", complementou.

