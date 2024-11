Selena Gomez reage às críticas sobre seu corpo: “Me deixa doente”

Após a estreia de seu novo filme ‘Emilia Perez’, Selena Gomez vem defendendo amor-próprio e rejeitando padrões irreais de beleza

Selena Gomezvoltou a responder de forma corajosa aos comentários de body-shaming após sua aparição na estreia do filme ‘Emilia Perez’ no Festival de Cinema Franco-Americano em Los Angeles. Com sinceridade, a cantora e atriz não hesitou em rebater críticas sobre seu corpo, provando mais uma vez que está determinada a não se submeter aos padrões impostos pela internet e pela mídia.

Após a estreia do longa, internautas do TikTok começaram a especular sobre a escolha de Selena em posar com as mãos sobre a barriga, insinuando que ela estaria “escondendo” o corpo. A cantora então abriu o jogo e rebateu os haters:

“Isso me causa repulsa”, escreveu Gomez no espaço de comentários do vídeo com os ataques ao seu corpo. “Eu tenho SIBO no intestino delgado. Ele fica inchado. Não me importo que não estou parecendo um boneco palito. Eu não tenho esse corpo. Fim da história. Não, eu NÃO sou uma vítima. Sou apenas humana”, finalizou. Após o comentário de Gomez, o post com os ataques foi apagado.

A doença da atriz atinge o sistema digestivo, é uma condição tratada pela Clínica Mayo e envolve o crescimento anormal de bactérias no intestino delgado, o que afeta diretamente a saúde digestiva e pode impactar a aparência física.

Selena Gomez revela que não pode engravidar por problemas de saúde

Recentemente a cantora abriu o coração sobre sua vida pessoal em uma entrevista reveladora à Vanity Fair. Enfrentando problemas de saúde física e emocional, a atriz, cantora e empresária revelou que não pode engravidar devido a suas questões médicas, além de detalhar como a condição está impactando seus planos para o futuro.

“Eu nunca disse isso... mas infelizmente não posso carregar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas médicos que colocariam minha vida e a do bebê em risco. Isso foi algo que tive que lamentar por um tempo”, Selena revelou