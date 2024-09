Todo sorridente, Shawn Mendes chega ao Brasil e posa com fãs no aeroporto

O cantor Shawn Mendes desembarcou no Brasil na manhã desta quinta-feira, 19, e posou com os fãs no aeroporto. Veja as fotos!

O cantor Shawn Mendes já está em solo brasileiro! O artista desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 19, e foi flagrado pelos paparazzi e pelos fãs. Ele está no país para se no Rock in Rio 2024 no próximo domingo, 22, e é a principal atração do dia do festival de música.

Sorridente, o artista foi recepcionado por fãs e gravou vídeos com o público, além de distribuir autógrados. O cantor apostou em um look confortável para chegar ao Brasil e usou uma regata cinza, uma calça azul-marinho e carregava uma mochila preta nas costas. Após a recepção, ele entrou em uma van e foi em direção ao hotel.

Vale lembrar que a apresentação de Shawn Mendes no festival está marcada para o próximo domingo (22), quando ele faz o show de encerramento do Palco Mundo. No mesmo dia, Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon, Ney Matogrosso, Mariah Carey e mais também se apresentam no Rock in Rio.

Rock in Rio: Produtora expõe pedidos inusitados dos artistas para camarim

Em recente entrevista ao RJ1, da TV Globo, a coordenadora do espaço no festival, Mariana Sirena, detalhou alguns dos pedidos dos artistas que compõem o line-up do Rock in Rio neste ano.

“Sem dizer o nome dos artistas, eu vou contar alguns pedidos inusitados. O primeiro deles é que, em vez de carpete, forrando o chão do camarim, um dos artistas pediu em um camarim específico, grama sintética. O outro, um mel da Nova Zelândia, que a gente teve que importar, assim como um vinho superexclusivo, que a gente teve que importar com bastante antecedência para chegar a tempo do festival. Uma banda específica pediu mais de 260 toalhas”, disse a produtora.