Taylor Swift se pronuncia após fãs serem mortos em ataque cruel: ‘Em choque’

Taylor Swift declara estar “completamente em choque” após ataque em aula de dança que resultou na morte de três crianças na Inglaterra

Na manhã desta terça-feira, 30, Taylor Swift usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar sobre um ataque cruel em uma aula de dança com fãs da artista, que resultou na morte de três crianças. A cantora declarou estar “completamente em choque” diante da tragédia, que ocorreu na cidade de Southport, na Inglaterra.

Apesar de não ter participado da organização do evento, Taylor se manifestou sobre o ataque e prestou condolências. Na última segunda-feira, 29, fãs da cantora se reuniram em uma escola de dança para uma aula especial, que incluía recriações de coreografias com práticas de yoga e troca de pulseiras, uma tradição comum nos shows da artista.

"Chamando todos os Swifties! Você está convidado para um workshop de ioga, dança e confecção de pulseiras com Leanne e Heidi. Aberto para crianças entre 2 a 6 anos. Vagas limitadas. Reserve agora", diz uma publicação da escola de dança que convidava os alunos a participarem do evento em homenagem a cantora.

No entanto, o que deveria ser uma celebração a arte se transformou em um verdadeiro pesadelo quando 11 crianças foram esfaqueadas supostamente por um adolescente. Três delas, com idades entre seis e nove anos, morreram. Além disso, cinco pessoas estão em estado grave após serem atacadas enquanto “tentavam proteger as crianças”.

Em suas redes sociais, Taylor publicou um recado escrito à mão, lamentando a morte das crianças e contando que ainda está sem palavras diante da tragédia: “O horror do ataque de ontem em Southport está me inundando continuamente, e estou completamente em choque”, a cantora iniciou em um comunicado no stories do Instagram.

“A perda de vidas e inocências, e o trauma horrendo infligido a todos que estavam lá, às famílias e aos primeiros socorristas. Eram apenas crianças em uma aula de dança. Estou completamente perdida sobre como transmitir minhas condolências a essas famílias”, Taylor concluiu sua declaração reforçando que segue em completo choque.

Segundo as autoridades, o adolescente suspeito de assassinato e tentativa de homicídio foi detido. Até o momento, a motivação do crime não está clara, mas o ato foi considerado terrorismo. Em homenagem às vítimas, fãs se reuniram para deixar flores na escola e organizaram uma vaquinha para ajudar as famílias com os custos de hospital e velório.

Passagem de Taylor Swift pelo Brasil foi marcada por tragédia:

A jovem Ana Clara Benevides morreu em novembro do ano passado, após passar mal durante um show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, Brasil. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-la. Em suas redes sociais, a cantora também publicou uma nota para lamentar a partida da fã.