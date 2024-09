No Rio de Janeiro, Shawn Mendes curte praia um dia antes do show no Rock in Rio

Shawn Mendes foi clicado enquanto surfava e jogada uma 'altinha' na praia, na tarde desta sexta-feira, 20; veja fotos do cantor

Shawn Mendes se apresenta no Rock in Rio apenas no domingo, 22, encerrando a edição de 2024 do festival. Enquanto isso, o cantor está sabendo aproveitar seu tempo na cidade maravilhosa e foi visto curtindo uma praia na tarde desta sexta-feira, 20.

O canadense foi fotografado comendo salgadinhos na areia, fazendo embaixadinhas com uma bola de futebol na beira do mar. Ele acenou e sorriu para o paparazzo presente no local. Confira os cliques do astro:

O cantor - que alegou estar 'morrendo de saudades' do país em suas redes sociais - demonstrou a paixão pela cultura brasileira desde que chegou no Aeroporto do Galeão, na quinta-feira, 19. Ainda ontem ele foi tietado por uma multidão de admiradores assim que desceu do hotel em que está hospedado.

Após mandar beijos e acenar para as pessoas que esperavam por ele na porta do hotel, Shawn desceu de seu apartamento para ter um encontro com os fãs na areia carioca. E para curtir o dia ensolarado, optou por uma regata branca, shorts de academia e um óculos de sol.

É a segunda vez do cantor no Brasil - a primeira foi em 2017, no próprio Rock in Rio. Sua apresentação acontece no próximo domingo, quando ele realiza o show de encerramento do Palco Mundo.

Em nova música, Shawn Mendes relata susto quando pensou que seria pai

No último dia 9, Shawn Mendes lançou sua música Why Why Why, que faz parte do álbum intitulado Shawn, que será lançado no dia 18 de outubro. Na letra da canção, o cantor relembrou um susto que passou quando pensou que sua ex-namorada estava grávida.

"Pensei que estava prestes a ser pai / Me abalou profundamente / Ainda sou uma criança", diz ele em um trecho da música. O artista de 26 anos, que já namorou Camilla Cabello, não revelou o nome da ex-namorada que passou por esse susto.

Em entrevista para a Apple Music, ele detalhou mais um pouco sobre a composição. "Eu não senti pressão para abordar nada. Mas foi uma daquelas experiências em que surgiu uma piada enquanto fazíamos o álbum, que era tipo, se eu começasse a sentir uma ansiedade muito forte no estúdio, todos tinham certeza de que uma ótima música estava a caminho, porque havia algum tipo de crise de cura, algum tipo de avanço que deveria acontecer. Havia algo de hino nessas palavras, ‘por que, por que, por que’. Quase parecia um choro. Parecia poderoso e bonito", disse ele. Confira a música clicando aqui.