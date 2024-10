Shakira: Ingressos para conhecer a cantora aqui no Brasil chegam a R$ 15 mil

Venda especial para fãs de Shakira esgotou os ingressos selecionados; a pré-venda para clientes e venda geral acontecem ainda esta semana

Com a passagem confirmada pelo Brasil em fevereiro de 2025, Shakira divulgou nesta terça-feira, 08, os preços dos ingressos VIP para seus shows no país, incluindo um pacote que dá direito a conhecê-la e tirar uma foto com ela. Para chegar pertinho da colombiana, fãs precisarão desembolsar valores que ultrapassam até R$ 15 mil.

E já teve gente garantindo esse ingresso mais do que especial! Em pré-venda para fãs inscritos no site da artista nesta terça, tanto os pacotes VIP quanto os ingressos mais simples já esgotaram.

O chamado Pacote VIP Ultimate Meet & Greet inclui um ingresso de pista premium, encontro e oportunidade de fotos com Shakira, item autografado, item exclusivo de merchandising VIP, credencial e cordão VIP comemorativo, oportunidade de compras de merchandising durante o tour pé-show e anfitrião VIP no local e check-in.

Os que comprarem esse pacote também terão acesso ao lounge VIP pré-show, que inclui uma variedade de aperitivos e dois vouchers para bebidas, ambiente de decoração temática e música animada com seus hits favoritos da Shakira.

Em São Paulo, o valor desse pacote varia entre R$ 14.778,00 (meia-entrada) e R$ 15.366,00 (inteira). No Rio de Janeiro, os preços caem um pouquinho e ficam entre R$ 13.530,00 (meia-entrada) e R$ 14.052,50 (inteira).

Esse não é o único tipo de pacote especial vendido por Shakira para seus shows no Brasil, não. Pra quem quer desembolsar um pouco menos, mas ainda ter uma experiência diferenciada, tem ainda o Pacote VIP Lounge, com acessos aos mesmos benefícios do Pacote VIP Ultimate Meet & Greet, mas sem direito a encontro e fotos com a artista; e o Pacote Gold Hot Ticket, que garante entrada antecipada itens exclusivos.

Mas ainda dá tempo de você garantir seu ingresso, nesta quarta-feira, 09, começa a pré-venda para clientes do banco Santander, a partir das 10h; e na sexta-feira, 10 tem a venda geral, também a partir das 10h.