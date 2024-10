Morte de cantora 'prodígio', Nell Smith, aos 17 anos choca mundo da música

A cantora Nell Smith ficou famosa por gravar, em parceria com a banda The Flaming Lips, um álbum com regravações de músicas do cantor Nick Cave

Acantora canadense Nell Smith faleceu aos 17 anos, chocando o mundo da música por sua partida precoce. A artista ficou conhecida por sua qualidade vocal e por uma improvável parceria com a banda The Flaming Lips em um álbum de regravações de músicas de Nick Cave.

A família de Nell - que gravava seu primeiro disco solo - compartilhou a trágica notícia em uma postagem do Instagram em sua página. "É muito doloroso para nós dizer que nossa filha corajosa, talentosa, única e linda foi cruelmente tirada de nós na noite de sábado", diz o comunicado.

"Estamos cambaleando com as notícias e não sabemos o que fazer ou dizer. Ela tinha muito mais para vivenciar e dar a este mundo, mas somos gratos por ela ter vivenciado tanto em seus 17 anos. Ela deixou uma marca indelével no mundo e um abismo impreenchível em nossos corações. Segure seus filhos com mais força esta noite e, por enquanto, deixe-nos resolver as coisas. Gritaremos quando precisarmos de você", conclui a mensagem.

O vocalista da banda The Flaming Lips, Wayne Coyne, lamentou a morte da colaboradora em uma apresentação. "Temos um triste comunicado a fazer hoje. Temos uma amiga canadense, seu nome é Nell. Gravamos um disco incrível com ela há três anos, um álbum cheio de músicas de Nick Cave. Recebemos mensagens muito tristes hoje, de que ela morreu em um acidente de carro noite passada", disse o cantor.

“Somos lembrados mais uma vez do poder da música e de quão encorajador pode ser estar perto de pessoas que você ama”, concluiu sua homenagem. Apesar da declaração de Coyne, a causa da morte de Nell ainda não foi anunciada.

A parceria de Nell com os The Flaming Lips começou em 2018, quando Nell, então com apenas 12 anos, compareceu a um dos shows deles vestida com uma fantasia de papagaio, chamando a atenção de Coyne. A partir daí, nasceu uma amizade entre Nell, Coyne e sua família, com o cantor incentivando a menina a aprender a tocar violão, resultando na parceria que acabou virando disco durante a pandemia.

Simon Raymonde, CEO da gravadora Bella Union, responsável pelo futuro lançamento da cantora, também se pronunciou: "Estamos todos chocados e devastados ao saber do falecimento repentino e trágico de nossa artista e querida amiga Nell Smith, no fim de semana na Colúmbia Britânica. Nell tinha apenas 17 anos e estava se preparando para o lançamento de seu primeiro disco solo no início de 2025 pela Bella Union".