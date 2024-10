Em clima de romance, Fernando Zor exibe aliança ao posar com nova namorada

Lindos! Dupla de Sorocaba, o cantor Fernando Zor surgiu em momento romântico com a namorada nas redes sociais e declarou: "Meu amor"

Apaixonado, Fernando Zor usou as redes sociais para se declarar à namorada, Lara Bissi, nesta terça-feira, 8. Por meio dos Stories do Instagram, a médica dermatologista compartilhou um registro do casal curtindo um momento romântico em um restaurante. Na imagem, ambos exibiram as alianças de compromisso, mostrando que o relacionamento está cada vez mais sério.

Também em seu perfil no Instagram, a dupla de Sorocaba no sertanejo compartilhou a publicação feita pela amada e declarou: "Meu amor", seguido de um emoji de coração.

Confira o registro:

Vale destacar que apesar de possuir mais de 40 mil seguidores em sua rede oficial, Lara Bissi não é famosa. A namorada de Fernando Zor conta com poucas publicações em sua conta na rede social e costuma dividir com o público sua rotina no trabalho e algumas viagens realizadas.

A primeira postagem da moça com o cantor sertanejo aconteceu de forma conjunta, quando assumiram o namoro. Visivelmente feliz, Fernando aparece sorridente no clique enquanto abraça a companheira. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda da postagem.

Filha de Fernando Zor opina sobre a nova namorada do pai

Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, recentemente assumiu um novo relacionamento com a médica dermatologista Lara Bissi. Diante dos rumores de que não teria aprovado o namoro do pai, Kamily Zor, filha do cantor, se manifestou e afirmou que não tem ‘nada contra’ a nova namorada, além de revelar sua opinião sobre ela.

Nos stories do Instagram, Kamily abriu uma caixinha de perguntas e recebeu questionamentos sobre o novo namoro do pai: "Estou enganada ou você não aprovou o relacionamento do Zor?", um seguidor pediu mais detalhes. Em resposta, a estudante negou as especulações e afirmou que ‘não precisa’ aprovar nenhuma relação do pai; confira mais detalhes!