Meses após separação, Belo revela se está pronto para novo relacionamento

Solteiro desde abril, o cantor Belo respondeu se já pensa em dar início a novo relacionamento após término com Gracyanne Barbosa

Em entrevista ao portal LeoDias no último sábado, 5, o cantor Belo fez um balanço sobre a vida de solteiro e seus próximos projetos profissionais. Com o fim do casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, o pagodeiro revelou se já está pronto para viver um novo romance.

Solteiro desde abril deste ano, Belo desconversou ao ser questionado sobre futuros relacionamentos, ressaltando que o foco do momento é o trabalho: “Eu não estou nem pensando nisso, estou trabalhando muito”, disse ele.

Na sequência, o artista listou os projetos que estão por vir. “Tem o meu documentário, eu estou fazendo cinema também, vai sair o meu primeiro filme agora, que é o ‘Caindo na Real’, que lança em outubro. Depois tem a série Veronika, Arcanjo Renegado, eu estou trabalhando tanto, fazendo tanta coisa, estou preparando um projeto novo lindo de um disco e DVD, então tem tanta coisa acontecendo… focado no meu trabalho e está tudo certo!”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Pires (@belo)

Belo reflete sobre seu documentário

O cantor Belo já está na expectativa para ver o resultado do documentário sobre a sua vida. O projeto tem previsão para ser lançado em novembro deste ano e ele contou que os fãs podem esperar novidades sobre a vida e a carreira do artista.

Em uma conversa com o colunista Leo Dias, Belo contou que tem histórias inéditas no projeto. “Vou contar minha história toda ade vida, tudo que aconteceu, todos os percalços, coisas boas e coisas tristes”, contou ele.

E completou: "Tem muita coisa que as pessoas não conhecem da minha história. Eu sou um artista que tenho muito tempo de estrada, mas também me renovo a todo instante. Então a nova geração conhece o Belo pelas músicas, mas não conhece a minha história e a minha estrada. Então acho que vai ser importante contar um pouco da minha história, tudo o que passei. Acho que sou um resistente, um sobrevivente em todos os aspectos e também existo".