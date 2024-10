Zezé Di Camargo celebra o sucesso de hospital que leva o nome do seu pai

Zezé Di Camargo fala sobre a importância de apoiar o Hospital de Câncer Francisco Camargo, em Goiânia: ‘Essa obra deixa a gente muito orgulhoso’

O cantor Zezé Di Camargo está feliz ao ver o sucesso do Hospital de Câncer Francisco Camargo, que foi batizado com o nome do seu pai, Francisco Camargo, que faleceu em 2020. Neste mês, ele foi visitar o local e ficou impressionado com o que viu por lá. “Essa obra deixa a gente muito orgulhoso. Está tudo à altura dos melhores hospitais de São Paulo, e olha que já estive internado em alguns hospitais de São Paulo, então posso confirmar isso. A gente não está devendo nada para ninguém”, contou ele, e completou: “Já me informaram aqui que o hospital chegou a fazer 70 cirurgias num dia só, em junho. Isso me deixa muito orgulhoso”.

Inclusive, Zezé destacou o apoio da comunidade para o hospital. "Saber que isso é fruto de um trabalho de milhares de pessoas, foi um trabalho de pessoas como o Dr. Wagner [Miranda, idealizador do hospital], com outros voluntários, amigos que a gente conquistou ao longo desses cinco anos que nós estamos aqui, na batalha, para construir esse hospital. E são as pessoas mais simples que mais ajudam, é impressionante. É assim que a gente constrói as coisas. É com a boa vontade de todo mundo. É uma conspiração do bem", afirmou.

Além disso, o cantor relembrou como conheceu o projeto do hospital. Ele estava em busca de um projeto social para apoiar e recebeu a indicação de um amigo. "Essa pessoa me ligou e falou: ‘olha, tem um projeto nascendo aqui em Goiás que você precisa conhecer’. Foi quando eu conheci o Dr. Wagner e ele me apresentou o projeto todo. Eu vim aqui conhecer e só tinha um espaço aberto com um punhado de materiais de construção. O Dr. Wagner mostrou o que ele imaginava, o tamanho da obra, e eu decidi que seria este o projeto para investir, o qual vou doar o meu tempo, e fazer com que essa obra, se depender de mim, cresça o mais rápido possível. Eu quero poder contribuir, usar a minha influência, com vários segmentos da sociedade, em prol de Goiás", afirmou.

O Hospital de Câncer começou a funcionar em 2021 com a policlínica, na qual foram feitos exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais e consultas. Agora, o local foi ampliado e ganhou uma nova ala, que terá atendimento de endoscopias e área para o tratamento de câncer de pele.