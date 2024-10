No Dia do Nordestino, Flay fala sobre influência da região em sua identidade

'Ser nordestina me molda como pessoa', afirmou a cantora e ex-BBB Flay para à CARAS Digital ao refletir sobre o papel da região

Neste dia 8 de outubro é celebrado o Dia do Nordestino, e a cantora e influenciadora digital Flay contou um pouco sobre sua relação com a região onde nasceu e qual a influência em sua identidade. A ex-participante do BBB 20 nasceu em Nova Floresta, no estado da Paraíba.

"O Nordeste faz parte do que eu sou, faz parte da minha essência e da minha vida como artista. Ser nordestina me molda como pessoa. Mesmo morando em São Paulo hoje em dia, carrego os costumes e a cultura no meu dia-a-dia", afirmou para à CARAS Digital. "Tento mostrar um pouco disso para o meu filho, apesar de ele estar sendo criado longe do Nordeste, faço de tudo para ensinar ele o que é essa região tão rica e tudo que aprendi vindo de lá", acrescentou ela, que é mãe de Bernardo.

Falando sobre o papel do Nordeste no cenário musical brasileiro, Flay comentou sobre o apoio aos artistas, citando o aumento do reconhecimento que os mesmos estão recebendo, para que cada vez mais nordestinos possam entrar e se destacar no meio musical. "Estamos sendo mais que respeitados, estamos sendo admirados, estamos nos unindo mais, e eu estarei lá, dando todo o meu apoio, impulso necessário que estiver ao meu alcance a todos os nordestinos que estão metendo as caras e brilhando."

Flay iniciou sua carreira na música em 2011, quando tinha 17 anos, cantando em grupos de forró, até iniciar sua carreira solo, em 2020. Além de seus covers de sucesso nas redes sociais e ter sido campeã do Masked Singer Brasil, da Globo, ela lançou em 2023 seu primeiro álbum, que se chama 'Imperfeita'.

Flay relembra abuso sofrido na infância

A cantora Flay resolveu falar de um assunto delicado e revelou que foi vítima de abuso sexual quando tinha apenas 12 anos. Ela disse que evitou tocar nesse assunto por anos, inclusive quando estava dentro da casa do Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo.

"Quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada, isso é algo que eu escondi a minha vida inteira. Quando eu consegui falar, falei em forma de música, que soltei no ano passado. E só assim consegui falar sobre, até no BBB, quando tinha esses assuntos, eu sempre fugia. Isso foi a coisa mais difícil que eu tive que perdoar na minha vida", contou a artista durante participação no podcast Gringa Cast. Saiba mais!