Cachê cobrado por Shakira para cantar na Copa América 2024 é revelado

No último domingo (14), a Copa América atraiu milhares de torcedores para a disputa entre Argentina e Colômbia, sendo Shakira uma das atrações

No último domingo, a torcida argentina e colombiana se moveu em festa até Miami, nos Estados Unidos, para a disputa final da Copa América 2024. Além a apresentação do argentino Abel Pintos e da colombiana Karol G, como intérpretes do hino de seus respectivos países, Shakira brilhou como atração do intervalo, com um investimento significativo para sua presença no evento. Saiba a seguir o valor do cachê da cantora.

Segundo o jornalista Juan Etchegoyen, a Confederação Sul-Americana de Futebol teria investido US$ 2 milhões na apresentação de Shakira, algo em torno de R$ 10,9 milhões, na cotação atual do dólar. Vale lembrar que o espetáculo da estrela teve pouco mais de cinco minutos de duração. Com uma estrutura própria, trazer a artista ao foco do Hard Rock Stadium, fez com que o intervalo se estendesse por 20 minutos, contando a minutagem necessária para montar e desmontar o palco.

Ainda que a apresentação da colombiana tenha agitado o público e que Shakira tenha se declarado ao time colombiano com um: "Te amo", foi o time argentino que levantou a taça no final da partida. A Argentina ganhou de 1X0 da Colômbia.

LENDÁRIA! Shakira abrindo o show de intervalo da Copa América 2024 com "Hips Don't Lie".



https://t.co/fwvTbzTSJ7 — UpdateCharts (@updatecharts) July 15, 2024

A vida de Shakira após o divórcio

O espetáculo da cantora durante a Copa América vem depois do término conturbado do casamento dela com Gerard Piqué. O relacionamento teria chegado ao fim depois da cantora descobrir uma traição por parte do ex-marido.

Em recente entrevista a Rolling Stones, Shakira desabafou sobre como tem sido a vida desde o divórcio, a mudança para Miami e a nova fase, agora, solteira:"Há algumas coisas que você acaba mudando por outra pessoa. Quando esse relacionamento chega ao fim e você sente que não há nada sobrando para te ajudar a se curar, procure por você mesma, vá até o centro de si", pontuou ela.