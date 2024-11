Sandy, Noely e Xororó marcam presença em show solo de Junior Lima

Após se emocionar na estreia do show de Junior, a cantora Sandy esteve ao lado de Noely e Xororó para prestigiar nova apresentação do irmão

Na companhia de Noely Lima e Xororó, Sandy marcou presença no show solo de Junior Lima, realizado no último sábado, 23, na casa de shows Tokio Marine, em São Paulo. Mônica Benini, esposa do cantor, também acompanhou a apresentação, e o grupo assistiu à performance em uma área VIP.

Durante o evento, Sandy mostrou entusiasmo ao prestigiar o irmão, registrando vários momentos com o celular e cantando junto aos hits apresentados. Vale destacar que a cantora tem apoiado Junior em sua série de apresentações pela região, demonstrando orgulho de sua carreira solo.

Sandy chora ao ver a estreia do show do irmão, Junior

A cantora Sandy esteve na plateia do show de estreia da carreira solo do irmão, o cantor e músico Junior, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, na noite do último dia 9. Ela chegou ao evento com sua família e ficou encantada com o espetáculo criado pelo irmão. Tanto que a artista não segurou as lágrimas e chorou.

Sandy foi flagrada pelos fãs enquanto estava emocionada e com lágrimas nos olhos ao ver o show de Junior. Logo depois, ela foi às redes sociais para parabenizá-lo pela estreia.

"Meu Deus, que show, Junior! Estou em êxtase até agora… Emocionando a galera e me fazendo chorar. Não posso descrever o tamanho do orgulho que eu tenho de você… Parabéns por essa realização. Parabéns por tudo, tudo que você faz, por tudo que você é! Te amo! Brilhe muito”, disse ela.

A cantora ficou em uma área de camarote no show ao lado da mãe, Noely Lima, da cunhada, Monica Benini, e do ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima.