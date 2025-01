Sandy exibe foto rara com o filho e o tamanho do menino chama atenção

A cantora Sandy exibe fotos de suas férias na Flórida e surpreende ao posar ao lado do filho, que já está quase da altura dela

A cantora Sandy encantou ao mostrar fotos de como foram suas férias na Flórida, Estados Unidos. Ela foi visitar os parques de diversões da Disney na região de Orlando junto com sua família. Em meio às fotos, a artista mostrou uma imagem rara de seu filho, Theo, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento com Lucas Lima.

Na foto, mãe e filho posaram de costas enquanto admiravam o Castelo da Cinderela em um dos parques. Inclusive, ela mostrou que o filho já está enorme e quase alcançando a altura da mãe.

“Dias mágicos para terminar de encher o tanque de amor e alegria antes de mergulhar de vez em 2025”, disse ela na legenda.

Sandy e Pedro Andrade mostraram fotos no mesmo lugar

Antes de viajar para Orlando, Sandy esteve na Costa Rica. Depois de rumores na imprensa, ela e o médico Pedro Andrade curtiram as férias juntos. Com isso, os dois mostraram fotos no mesmo cenário e deram indícios de que viajaram juntos.

Até o momento, Sandy e Pedro não compartilharam fotos juntos e também não apareceram juntos em eventos. Porém, nos bastidores, os fãs já notam pistas de que o romance engatou mesmo.

Nas redes sociais, a cantora abriu um álbum de fotos no estilo de vídeo com momentos de sua viagem para a Costa Rica. Na legenda, ela brincou sobre estar mais aventureira. “Nessas férias botei a skin ‘SanDora Aventureira’ e amei!”, disse ela.

Pouco depois, o médico também compartilhou fotos de como foram suas férias na Costa Rica. Ele mostrou várias imagens nos stories do Instagram. Inclusive, uma das fotos foi feita no mesmo cenário onde Sandy já tinha compartilhado anteriormente.

Por que Sandy nunca mostrou o rosto do filho?

A cantora Sandy abriu o jogo sobre a sua decisão de não expor a imagem do seu filho, Theo, fruto do casamento com o músico Lucas Lima. Desde que o menino nasceu, ela não mostrou fotos do rosto do herdeiro e defende a sua decisão de preservar a identidade do herdeiro. Em participação no Quem Pode, Pod, ela contou o motivo.

Sandy contou que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer. Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.

