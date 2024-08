Saiba qual promessa Mariah Carey fez à mãe antes de seu falecimento

Antes do falecimento da mãe, a cantora Mariah Carey fez uma promessa a ela, mesmo com uma relação conturbada; saiba qual

No último fim de semana, Mariah Carey se despediu de sua mãe, Patricia, de 87 anos, e de sua irmã, Alison, de 63, que faleceram no mesmo dia. Em seu livro de memórias, "The Meaning of Mariah Carey", publicado em 2020, a cantora revelou uma promessa que fez à mãe, apesar da relação conturbada entre elas. Saiba qual foi.

Para quem não sabe, Patricia Carey, que era cantora de ópera e professora de canto, foi casada com Alfred Roy Carey. Juntos, tiveram três filhos: Alison, Mariah, e Morgan. No entanto, o casal optou por se divorciar em 1971, quando Mariah tinha apenas três anos de idade.

"Como muitos aspectos da minha vida, minha jornada com minha mãe tem sido cheia de contradições e realidades concorrentes. Isso nunca foi apenas preto e branco - tem sido um arco-íris inteiro de emoções", confessou a artista, que definiu a relação como uma "corda espinhosa de orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúme, admiração e decepção".

Segundo Mariah, um dos sentimentos que afetou a relação entre ela e a mãe foi a inveja. "[Esse ciúme] vem com o território do sucesso, mas quando a pessoa é sua mãe, e o ciúme se revela em uma idade tão tenra, é particularmente doloroso", disse ela, que acrescentou que também tem um temperamento forte.

"Eu a amava profundamente, e como a maioria das crianças, queria que ela fosse um lugar seguro para mim. Mas a nossa é uma história de traição e beleza. De amor e abandono. De sacrifício e sobrevivência. Já me libertei das amarras várias vezes, mas há uma nuvem de tristeza que suspeito que sempre pairará sobre mim, não apenas por causa da minha mãe, mas por causa da nossa jornada complicada juntas", continuou.

Já na dedicatória do livro, a cantora fez uma promessa à mãe. "E para Pat, minha mãe, que, apesar de tudo, eu realmente acredito que fez o melhor que pôde. Eu vou te amar o melhor que eu puder, sempre", garantiu.

"Reservei um espaço no meu coração e na minha vida para mantê-la, mas com limites. Criar limites com a mulher que me deu à luz não é fácil - é um trabalho em andamento", desabafou Mariah Carey.

O anúncio das mortes da mãe e da irmã de Mariah Carey

A cantora Mariah Carey confirmou a morte de sua mãe, Patricia, e de sua irmã, Alison. Elas morreram no mesmo dia durante o último fim de semana.

Em nota enviada à revista People, Mariah disse estar de "coração partido" com as mortes. "Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de eventos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia", disse ela.

"Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com a minha mãe antes de sua morte. Eu agradeço o amor e o apoio de todos, e também o respeito pela minha privacidade neste momento impossível", completou.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre as causas das mortes de Patricia, que tinha 87 anos, e de Alison, de 63.