Filha de Leonardo surge com a namorada em evento da família

Filha de Leonardo, Monyque Isabella surge abraçada com a namorada durante a festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Filha do cantor Leonardo, Monyque Isabella esteve na festa de aniversário da sobrinha Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe. O evento aconteceu na noite desta terça-feira, 22, em uma casa de festas de Goiânia, Goiás, e reuniu amigos e familiares. Inclusive, Monyque foi acompanhada de sua namorada, Jessica Kalossi.

As duas esbanjaram simpatia e posaram abraçadas na entrada do evento. Vale destacar que a filha de Leonardo foi escolhida para ser a madrinha de José Leonardo, que é o filho caçula de Virginia e Zé.

Monyque Isabella é a filha mais discreta de Leonardo. Ela não tem uma carreira artística e vive longe dos holofotes. Ela é formada em Relações Internacionais e trabalha com agronomia.

Monyque Isabella curte a noite com a namorada, Jessica Kalossi - Foto: Brazil News

Monyque Isabella se declarou para a namorada

Em agosto de 2024, Monyque Isabella usou a sua conta no Instagram para se declarar para a namorada. Ela compartilhou uma série de fotos e vídeos ao lado de Jessica Kalossi, que está fazendo aniversário.

"Hoje é aniversário da Kalossi, ou Dé ou Messika.. esse ser único, extremamente leal com as pessoas que ama, um pouco brava e nervosa com as pessoas que ama também, mas que está sempre pronta para ajudar! Que Deus possa continuar abençoando sua vida, te dando saúde, iluminando sua vida e te dando uma graninha também né!? (Até porque nunca vi ninguém gostar tanto de comprar lote igual você) amo você", escreveu Monyque na publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Lindas, feliz vida", escreveu João Guilherme, caçula de Leonardo.