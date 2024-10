Poliana Rocha usa vestido caríssimo para a festa da neta. Saiba o preço

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha surge com vestido de grife britânica na festa de aniversário da neta Maria Flor. Veja o look e saiba o preço

A empresária Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, caprichou na escolha do look para ir ao aniversário da neta Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe. Ela chegou ao evento com um vestido caríssimo de uma grife britânica.

A loira escolheu um vestido vermelho com saia de organza cortada para parecer plumagem da grife Stella McCartney, que pertence à filha de Paul McCartney. O look faz parte da coleção de outono da marca e é avaliado em 3.600 libras - cerca de R$ 26.600.

Mais cedo, Poliana Rocha fez uma homenagem para a neta nas redes sociais. "Hoje FLOFLO completa dois aninhos, e meu coração se enche de alegria por poder ver de perto o seu crescimento! Você é a luz que ilumina os nossos dias, com o seu sorriso doce e o seu jeitinho encantador. Cada abraço seu me faz sentir o amor mais puro e verdadeiro. Que a sua vida seja sempre cercada de amor, saúde e momentos felizes. Que você continue a crescer com essa energia linda, espalhando alegria ,carisma por onde passar. Te amo muito. Conte sempre com a vovó POLY, estarei sempre ao seu lado, para te amar e te apoiar!!! Feliz aniversário!", escreveu.

Aniversário de casamento

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, compartilhou um clique celebrando a chegada da data em que completa 28 anos de casada com o sertanejo, com quem teve Zé Felipe, de 26 anos.

Em sua rede social, a empresária repostou um registro de um amigo que a flagrou abraçando e beijando o artista. A sogra de Virginia Fonseca então contou que a foto foi feita após a meia noite, quando chegou o aniversário de casamento deles.

"E ontem pós 00:00h, teve parabéns! Comemoramos 28 anos de casados", escreveu exibindo todo amor e paixão que ainda vivem após mais de uma década de união.