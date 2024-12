Roberto Carlos presta homenagem a Maria Rita, falecida há 25 anos

O cantor Roberto Carlos relembrou os 25 anos da morte da esposa, Maria Rita, falecida devido a complicações de câncer: 'Meu grande amor'

O cantor Roberto Carlos realizou uma bela homenagem à esposa, Maria Rita, nesta quinta-feira, 19, dia em que completa 25 anos de sua morte. Por meio de sua conta oficial no Instagram, o artista publicou uma foto rara ao lado da companheira e mencionou um trecho da canção 'Primeira Dama'.

"Primeira dama da minha vida, meu grande amor. Da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador. Eu sou alguém que você tem e que te ama. E sendo assim você é minha primeira dama. Primeira dama", escreveu Roberto Carlos na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas ao cantor. "É lindo ver um amor verdadeiro", declarou uma fã. "Que declaração linda essa música, é muito amor", disse outra. "As pessoas que a gente ama se vão fisicamente mas ficam pra sempre no coração", falou uma terceira.

Maria Rita foi diagnosticada com câncer no útero em setembro de 1998 e, em novembro do ano seguinte, descobriu que havia um tumor no cérebro após convulsões. Ela faleceu aos 38 anos no dia 19 de dezembro de 1999.

Quando o especial de Roberto Carlos será exibido na Globo?

No dia 27 de novembro, o cantor Roberto Carlos realizou um show no Allianz Parque, em São Paulo, para celebrar os 50 anos da parceria com a TV Globo nos especiais de fim de ano. Em uma ocasião repleta de convidados ilustres, o artista revisitou as diferentes fases de sua carreira por meio de seus hits.

Mantendo a tradição, Roberto Carlos dividiu o palco com amigos como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat, que performaram ao lado do Rei. As atrizes Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes também estavam presentes em uma apresentação emocionante de "Olha" e "Como Vai Você".

Mas afinal, quando o especial de Roberto Carlos será exibido na Globo? O 'RC 50' vai ao ar em 20 de dezembro, logo após mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

