Quando o especial de Roberto Carlos será exibido na Globo?

Na quarta-feira, 27, o cantor Roberto Carlos celebrou os 50 anos da parceria com a TV Globo nos especiais de fim de ano

Na noite dessa quarta-feira, 27, o cantor Roberto Carlos realizou um show no Allianz Parque, em São Paulo, para celebrar os 50 anos da parceria com a TV Globo nos especiais de fim de ano. Em uma ocasião repleta de convidados ilustres, o artista revisitou as diferentes fases de sua carreira por meio de seus hits. Logo no início, o repertório contou com "Esse Cara Sou Eu” e “É Preciso Saber Viver” e seguiu com clássicos como “Detalhes” e “Quando”.

Mantendo a tradição, Roberto Carlos dividiu o palco com amigos que marcaram sua trajetória e aqueles se juntam a ele pela primeira vez. Nomes como Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat performaram ao lado do Rei. As atrizes Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes também estavam presentes uma apresentação emocionante de "Olha" e "Como Vai Você".

Quando o especial vai ao ar?

O RC 50 vai ao ar em 20 de dezembro na TV Globo, logo após ‘Mania de Você’ e tem produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Boninho.

Confira os registros do momento:

Gilberto Gil e Roberto Carlos - Foto: Globo/Bob Paulino

Zeca Pagodinho e Roberto Carlos - Foto: Globo/Bob Paulino

Roberto Carlos: 50 anos de reinado no fim de ano da Globo - Foto: Globo/Bob Paulino

TURNÊ NA EUROPA

Roberto Carlos encerrou, recentemente, uma turnê de sucesso na Europa. O artista realizou shows com ingressos esgotados em cidades como Paris, Genebra, Madri, Lisboa, Braga e Açores.

O cantor homenageou o apresentador Silvio Santos em seu show que aconteceu no dia do falecimento do ícone da TV brasileira. No palco, o Rei deu uma pausa em suas canções para colocar a música do dono do SBT, "Silvio Santos Vem Aí".

Roberto Carlos ainda pediu que o público fizesse um minuto de aplausos para o empresário. “Silvio Santos vem aí e irá sempre estar na nossa lembrança porque realmente ele era um cara maravilhoso. Ele era não, ele é”, enalteceu.