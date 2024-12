Por que Roberto Carlos pode não renovar com a Globo? Entenda os rumores

Rumores apontam possibilidade do cantor Roberto Carlos não renovar o contrato com a Globo para especial de final de ano em 2025

O especial de final de ano do cantor Roberto Carlos na Globo será exibido no dia 20 de dezembro. Porém, a tradição pode ser rompida em 2025. De acordo com o colunista Danilo Casaletti, do jornal Estadão, existem rumores de que o artista pode não renovar com a emissora de TV para seguir com o programa tradicional.

A publicação apontou os possíveis motivos para o cantor cogitar a possibilidade de não renovar o vínculo. O jornal revelou que existem rumores de redução no valor do contrato. Além disso, Roberto Carlos não quer mais seguir formatos engessados na atração, já que ele tem o desejo de expressar mais a sua criatividade.

Por causa disso, o astro se abriu para ouvir ofertas de outras emissoras de TV para levar o seu especial de final de ano para outro canal. Por outro lado, Roberto Carlos tem um vínculo forte com a Globo, que foi construído ao longo dos últimos 50 anos, e que pode pesar na decisão dele de ficar na emissora.

Sabe-se que a Globo já fez uma oferta para Roberto Carlos e espera a resposta dele para fechar o acordo. O contrato atual tem duração até março de 2025.

Convidados de Roberto Carlos no especial de 2024

O especial de final de Roberto Carlos de 2024 vai celebrar os 50 anos de parceria dele com a Globo. O show foi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, e contou com o repertório clássico do artista e também vários convidados especiais.

Entre as participações, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat subiram ao palco ao lado do Rei. As atrizes Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes também marcaram presença com uma performance emocionante de "Olha" e "Como Vai Você".

