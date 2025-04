Esposa de Amado Batista rebate crítica de internauta: 'Muito sortudo'

Calita Franciele, esposa de Amado Batista, fez questão de rebater a crítica de uma internauta sobre o relacionamento dos dois

Em suas redes sociais, Calita Franciele sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 540 mil seguidores. Recentemente, a modelo se casou com Amado Batista em uma cerimônia luxuosa.

Ao postar um vídeo mostrando a decoração do quarto do casal, Calita recebeu uma crítica devido à diferença de idade entre os dois.

"Tem que ter muito estômago", escreveu uma internauta dos comentários. E Calita fez questão de responder. "Tem que ser é muito sortudo, amor. Diferente", rebateu ela.

Perrengue

Curtindo lua de mel na Bahia após cerimônia luxuosa de casamento, Calita Franciele usou as redes sociais na quinta-feira, 20, para compartilhar um perrengue que enfrentou durante a viagem com o marido Amado Batista. Aos risos, a Miss Universe Mato Grosso contou que esqueceu de levar seus biquínis para aproveitar o resort.

“Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu. Os meus biquínis eu deixei todos na casa da minha mãe. Esqueci que eu casei. Vim para a lua de mel [sem nenhum]”, iniciou ela.

“A minha sorte é que tinha chegado uns recebidos. Só que veio a parte de cima, mas não veio a calcinha do biquíni. Fui a uma lojinha e comprei, só que é de outra cor. Eu queria usar esse [biquíni], então falei ‘vou assim mesmo'”, detalhou a esposa do artista.

Calita Franciele e Amado Batista estão curtindo a lua de mel em um resort luxuoso na Bahia após a cerimônia de casamento, que aconteceu no dia 15 de março. Nas redes sociais, a modelo publicou alguns registro do local, que possui diárias que variam de R$ 900 a R$ 1,8 mil, em seu perfil no Instagram.

