Quem é a namorada de Fernando Zor? Cantor assumiu romance com médica

O cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, está namorando! Na noite de quarta-feira, 18, o artista surpreendeu os fãs ao publicar as primeiras fotos ao lado da companheira, a médica dermatologista Lara Bissi.

Nos cliques românticos, Fernando aparece sorridente enquanto abraça a amada. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", declarou ele na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores do artista deixaram mensagens carinhosas parabenizando o novo casal. A publicação, inclusive, já soma quase 100 mil curtidas. Que tal conhecer um pouco mais sobre a nova namorada de Fernando Zor?

Apesar de possuir mais de 28 mil seguidores em seu Instagram oficial, Lara Bissi não é famosa. A médica dermatologista conta com poucas publicações em sua conta na rede social. Ela costuma dividir com o público sua rotina no trabalho e algumas viagens realizadas.

A primeira postagem com Fernando Zor aconteceu de forma conjunta com o cantor. Assim que o novo casal assumiu o romance, Lara compartilhou em seus stories uma foto de um buquê de flores e marcou o famoso.

Fernando, por sua vez, também compartilhou um clique inédito com a amada em seu perfil. Na imagem, ele aparece aparando as pontas do cabelo de Lara Bissi: "Já botou eu para trabalhar", brincou o companheiro de palco de Sorocaba.

Vale lembrar que, recentemente, Fernando Zor terminou um relacionamento de 9 meses com Viviane Kotlevski. Antes disso, o cantor sertanejo viveu um romance conturbado com Maiara, da dupla com Maraisa.

