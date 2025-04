Vale Tudo: Entenda por que Heleninha perde a guarda do filho na trama

Após deixar clínica de reabilitação, Heleninha enfrenta o desafio de reconquistar a guarda do filho em 'Vale Tudo'; saiba por que ela perdeu o direito

Em Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) é retratada como a figura mais sensível dos Roitman. Artista talentosa, ela enfrenta uma longa jornada de reabilitação por conta do alcoolismo, o que a afastou de diversas responsabilidades, inclusive da maternidade. Entenda por que ela perdeu a guarda do filho:

No início da novela, Heleninha retorna de uma clínica determinada a retomar a guarda do filho, Tiago (Pedro Waddington), fruto do casamento com Marco Aurélio (Alexandre Nero), executivo influente da TCA e homem de confiança Odete Roitman (Deborah Bloch).

Na história, uma decisão judicial determina que Heleninha só possa visitar o filho a cada 15 dias, e sempre acompanhada por Renato (João Vicente de Castro), primo de Marco Aurélio. O controle rígido é justificado por um episódio traumático do passado: há cerca de 12 anos, a artista plástica, por acidente, provocou um incêndio em casa enquanto Tiago dormia, colocando a vida do menino em risco.

Relação de Heleninha com o ex-marido

Heleninha, filha de Odete e irmã de Afonso (Humberto Carrão), vive uma relação conturbada com o ex-marido, pai de seu filho. Reconhecida por seu talento nas artes plásticas, ela passou a usar o álcool como uma forma de se soltar socialmente - hábito que evoluiu para um vício. Sob o efeito da bebida, a personalidade reservada e sofisticada da artista dá lugar a uma mulher provocadora, de voz alta e postura desafiadora, que não hesita em confrontar até mesmo a própria mãe.

Marco Aurélio não confia no processo de reabilitação de Heleninha e faz questão de seguir à risca a decisão judicial, o que dificulta uma convivência mais próxima entre mãe e filho. Embora não seja um Roitman de sangue, o empresário adotou o olhar altivo da família e age com estratégias duras e calculadas.

Diretor da TCA, companhia aérea do Grupo Almeida Roitman, onde iniciou sua trajetória como piloto, Marco impõe respeito - ou medo - entre os funcionários. Freitas (Luis Lobianco), seu assistente, lida com a pressão mantendo uma postura submissa. Em casa, no entanto, o empresário demonstra dificuldade para se conectar com o lado emocional do próprio filho.

Tiago, fruto do casamento com Heleninha, cresceu cercado de luxo, mas em um ambiente carente de afeto. Sensível e sonhador, tem o desejo de se tornar maestro e aprecia música clássica. No conflito entre os pais, ele sempre toma partido da mãe, rejeitando os valores e a rigidez do pai, que enxerga como um tirano. Inseguro e romântico, vive à procura de um amor verdadeiro.

Confira cena de Heleninha falando sobre o filho:

"Mas pra ver o meu filho eu faço qualquer coisa" É assim que se fala, Heleninha 🫂 #ValeTudopic.twitter.com/NYajqvtz5L — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 2, 2025

Leia também:Vale Tudo: Saiba quem matou o irmão de Heleninha na primeira versão da novela