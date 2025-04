Fernanda Machado revela diagnóstico de transtorno com sintomas graves

A atriz Fernanda Machado publicou um vídeo em suas redes sociais e revelou o diagnóstico de um transtorno que pode ter sintomas graves

Nesta sexta-feira, 4, Fernanda Machado publicou um vídeo em suas redes sociais e contou que foi diagnosticada com TDPM (Transtorno Disfórico Pré Menstrual), condição caracterizada por sintomas emocionais que ocorrem antes da menstruação.

"Oi, gente! Há um ano e meio fui diagnosticada com TDPM. Há um ano que estava querendo falar sobre isso por aqui, mas estava sumida porque estava estudando sobre esse assunto e também porque estava terminando de escrever o meu livro que estou prestes a lançar aí no Brasil em maio, Tudo Que Não Me Contaram Sobre a Maternidade, onde obviamente falo sobre maternidade, mas também sobre os hormônios, porque uma coisa está totalmente ligada a outra. Fazer as pessoas entenderem melhor o que é TDPM", começou ela.

A famosa contou que se sentiu aliviada ao ter o diagnóstico. "TDPM é o Transtorno Disfórico Pré-Menstrual, que é muito mais grave e debilitante do que a famosa TPM. Hoje também é chamada de síndrome pré-menstrual. TDPM é coisa séria e falo sobre tudo isso no meu livro. Quando descobri que sofria desse transtorno, foi um mix de emoções. Mas, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico me trouxe um certo alívio por eu finalmente entender o que estava acontecendo no meu cérebro. E desde então comecei uma jornada de estudos intensa que tem me ensinado muito. Eu me matriculei em um curso de saúde hormonal feminina aqui nos Estados Unidos, que estou prestes a finalizar, e decidi que traria luz e atenção para esse transtorno tão sério, que se fala tão pouco e destrói a vida de milhares de mulheres", concluiu.

Na legenda, ela ressaltou que esse transtorno precisa ser mais conhecido. "Infelizmente as mulheres sempre sofreram com esse transtorno, mas antes de existir um diagnóstico elas eram consideradas loucas, histéricas e muitas vezes eram mantidas em instituições mentais. O TDPM foi e ainda é muito confundido com depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar. Precisamos mudar isso! Precisamos acabar com o estigma e falar mais sobre esse transtorno terrível que destrói a vida de 31 milhões de mulheres".

Os sintomas do TDPM incluem alterações de humor intensas, irritabilidade extrema, sentimentos depressivos e até mesmo ideação suicida. O transtorno possui alguns sintomas semelhantes ao da TPM (Tensão Pré Menstrual), porém de uma maneira bem mais intensa, a ponto de atrapalhar a qualidade de vida e a rotina da mulher.

Fofura

A atriz Fernanda Machado encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos raras em família. Morando na Califórnia, nos Estados Unidos, há mais de dez anos, a artista é casada com o estadunidense Robert Riskin e mãe de dois meninos.

Fernanda mostrou detalhes da celebração do Dia de Ação de Graças. Nos cliques publicados, o casal surge sorridente ao lado dos herdeiros, Lucca, de nove anos, e Leo, de quatro.

Em meio ao carrossel de fotos, ela ainda exibiu a mesa de jantar, feita especialmente para a data. "Dia de ação de graças cheio de amor com a família reunida em casa, e o coração cheio de gratidão por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida!", escreveu a famosa na legenda da postagem.

