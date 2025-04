Designer francês Anthony Vaccarello apresenta a coleção mais colorida da Paris Fashion Week

Evocando todo o trabalho de Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarello se aventura por cores saturadas e volumes angulares típicos do início da década de 1990

Os primeiros looks que adentraram na passarela da Saint Laurent durante esta temporada da Paris Fashion Week foram realmente uma surpresa. Uma boa surpresa. Com certeza essa foi a coleção mais colorida da maison sob o comando do designer francês Anthony Vaccarello (43) até agora.

Evocando todo o trabalho de Yves Saint Laurent (1936-2008) da alta-costura dos anos 1990, Vaccarello

se aventurou por cores saturadas — ou usadas em blocos de tons distintos ou exploradas por meio dos looks monocromáticos — que serviram como condutoras de uma influência maior, baseada nos volumes angulares típicos do início da década de 1990 (que ainda sofria influências dos anos 1980), com as suas saias de comprimento míni mais ajustadas e cintura marcada.

Aqui vale mencionar que os ombros proeminentes das peças não possuem qualquer estrutura adicional. O volume vem do trabalho com modelagens feito por Vacarello com os materiais antes inéditos ao seu repertório, como o jersey tecnológico, que trouxe mais elasticidade às peças e a possibilidade de serem moldadas com formas mais esculturais.

Esse mesmo shape foi reproduzido não só em cores, mas em texturas distintas. Couro, renda e até materiais de efeito plastificado vieram com essa silhueta triangular invertida que destaca o trabalho de Saint Laurent de reproduzir essa imagem de poder atribuída às formas das vestes masculinas para o universo feminino.

Na parte final da apresentação, vieram os vestidos para a noite. Com a cintura rebaixada e saias

com volumes exuberantes, as peças aqui ganharam tons mais profundos, como o marrom, deixando todo o protagonismo do look apenas com a sua estrutura.

