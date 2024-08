O cantor sertanejo Fernando Zor encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado da filha caçula, Alice

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 12, ao postar uma foto com a filha caçula, Alice, 10 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Mikelly Medeiros.

Na foto postada no feed do Instagram, o cantor aparece sentado ao lado da herdeira, durante um passeio que eles fizeram juntos. Ao compartilhar o registro, ele confessou que estava com saudade de passar um tempo com ela.

"Que saudade que eu tava dessa princesa do pai", escreveu o famoso na legenda da publicação, recebendo diversos elogios nos comentários. "Ahh que lindos", disse uma seguidora. "Ela tá tão grande", observou outra. "Nosso cristalzinho tá cada vez mais enorme", falou uma fã. "Ela tá tão linda", afirmou mais uma. "Tá uma mocinha", comentou uma admiradora.

Além de Alice, Fernando também é pai de Kamily Zor. A jovem, fruto de seu relacionamento com Aline Oliveira, completou 21 anos em outubro do ano passado e ganhou um carrão do pai. "Ganhei um carro! Obrigada pai, te amo muito", disse ela ao mostrar o presente na ocasião.

Confira:

Em abril deste ano, o cantor Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu pai, Sérgio Bonifácio, que completou 66 anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o sertanejo compartilhou uma clique raro com o aniversariante, que estava segurando um bolo todo de chocolate, e demonstrou todo seu amor e gratidão por ele. "Um grande homem, uma inspiração de fé e perseverança! Feliz aniversário, meu pai! Que esse dia seja tão maravilhoso, quanto o senhor é pra mim, e toda nossa família! Te amo", declarou o artista na legenda. Confira a publicação!