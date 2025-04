A influencer Maya Massafera conta que trocou as injeções de hormônios referentes à sua transição e relata caso de transfobia durante o processo

A influencer Maya Massafera, de 44 anos, está produzindo uma série de vídeos no Reality da Maia, em que mostra a sua rotina e detalhes da vida pessoal em seu perfil nas redes sociais. Em episódio recente, ela anunciou que irá testar um novo método para tomar os hormônios referentes à sua transição . Ao invés de tomar injeções, agora colocará um chip .

“Eu não estava tomando há um mês meu hormônio injetável na perna, porque eu tô com muita aflição de agulha. Ai hoje eu fiz um exame e a gente vai ver a possibilidade de colocar um chip na bunda com esse hormônio, que aí eu acho que ele libera sozinho esse hormônio e funciona por seis meses, para eu não ter que tomar mais essas injeções, que eu não estou aguentando mais”, revelou.

Casos de transfobia

Além disso, Maya ainda dividiu com os internautas a dificuldade que teve para a achar um bom médico no início do processo e revelou que chegou a passar por casos de transfobia.

“Aproveitar que estou contando para vocês esse negócio do endócrino, olha que triste […] quando eu comecei minha transição, antes de eu perguntar para as minhas amigas trans indicações de endócrino, eu fui nos que eu conheço da sociedade. E acredita que a maioria deles não sabia como lidar com isso? Até na fala eles eram transfóbicos comigo, mas não por maldade”, relembrou.

“Um virou e falou: ‘ah, mas tem que tomar isso porque você vai ficar parecendo mulher e se tomar isso, vai ficar parecendo travesti’ e eu falava: ‘Não tem importância parecer travesti, porque eu sou travesti. Eu sou uma mulher trans’. Sem querer eles usavam falas transfóbicas. Eu fiquei pensando que realmente as mulheres trans não tem condições de ir nesses médicos. Se eles não têm tantas clientes trans, eles não sabem como lidar. Não acho que é uma coisa da época deles”, refletiu.

Maya Massafera reage a comentários sobre seu corpo

Recentemente, Maya Massafera decidiu desabafar a respeito das críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo. Em um vídeo, ela falou sobre sua perda de peso e ressaltou que o corpo dos outros nem deveria ser assunto.

"Estou cansada de ser saco de pancadas. Desde antes de eu aparecer na minha transição, quando descobriram contra a minha vontade (...) desde aquela época eu tô sendo saco de pancadas todo dia. O corpo de ninguém deveria ser pauta. Eu gosto de ser magra. Porém eu também sou magra e estou em fase de transição ainda porque eu preciso perder alguns músculos que eu tenho e isso não deveria ser pauta", iniciou. Confira!

Leia também: Médico explica prepração de Maya Massafera para cirurgias: 'Devem ser controlados'