Fernando Zor posta primeira foto com a nova namorada e se declara

Tá namorando! O cantor sertanejo Fernando Zor surpreendeu ao assumir novo romance com médica dermatologista; veja fotos

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, surpreendeu os fãs na noite de quarta-feira, 18, ao assumir publicamente que está comprometido. Em seu Instagram oficial, o artista compartilhou a primeira foto ao lado da nova namorada, a médica dermatologista Lara Bissi.

Visivelmente feliz, Fernando aparece sorridente no clique enquanto abraça a companheira. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores do cantor deixaram mensagens carinhosas ao novo casal. "Poxa irmão, como eu torço pela sua felicidade! Amo você", declarou o cantor Rick. "Que Deus abençoe muito vocês dois. Sejam felizes", desejou um internauta. "Olha a carinha do Fernando! Todo feliz!", ressaltou um terceiro.

Vale lembrar que, recentemente, rumores de que Fernando Zor teria terminado o relacionamento de 9 meses com Viviane Kotlevski tomou conta das redes sociais. Antes disso, o cantor sertanejo viveu um romance conturbado com Maiara, da dupla com Maraisa.

Os dois iniciaram a relação em 2019 e chegaram a terminar por cerca de 12 vezes. O namoro chegou oficialmente ao fim em abril de 2023.

Confira as fotos de Fernando Zor com a namorada:

Fernando Zor encanta ao posar com a filha caçula

Recentemente, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto com a filha caçula, Alice, 10 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Mikelly Medeiros.

Na foto postada no feed do Instagram, o cantor aparece sentado ao lado da herdeira, durante um passeio que eles fizeram juntos. Ao compartilhar o registro, ele confessou que estava com saudade de passar um tempo com ela.

Além da pequena Alice, Fernando Zor também é pai de Kamily Zor. A jovem, fruto de seu relacionamento com Aline Oliveira, completou 21 anos em outubro do ano passado e ganhou um carrão do pai.