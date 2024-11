Casamento Luan Santana: Saiba o que tinha no menu do jantar

O cardápio do jantar de casamento de Luan Santana e Jade Magalhães vem à tona! Saiba o que eles escolheram para o menu dos convidados

O casamento civil de Luan Santana e Jade Magalhães aconteceu na noite de quinta-feira, 28, em uma cerimônia discreta apenas para a família e amigos próximos. Para celebrar o matrimônio, os dois realizaram um jantar com menu sofisticado.

Inclusive, uma foto do cardápio foi revelada na internet e trouxe os detalhes do que eles serviram para seus convidados. Para começar, o menu tinha os antepastos, compostos por bruschetta de tomate e mussarela de búfala, focaccia de fermentação natural e manteiga temporada e taleogio na massa folhada com geleia de damasco.

Os pratos principais incluíram filet mignon ao molho de dijon e risoto de grana padano, e gnocchi ao molho branco trufado e crisp de parma. Por fim, o menu trouxe as sobremesas, que foram: gelato artesanal, bolo de baunilha, caramelo de noz e brigadeiro, e mini doces.

Luan Santana e Jade Magalhães esperam o nascimento da primeira filha, Serena, que nascerá em breve.

Vale lembrar que Luan e Jade se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’.

Inspiração para o quarto da filha de Luan Santana

O cantor Luan Santana e a namorada, a influencer Jade Magalhães, já estão pensando em como será o quarto de bebê da filha! Nesta terça-feira, 23, ela deu um spoiler para os fãs sobre suas inspirações para a decoração do quartinho da herdeira.

Em uma foto nos stories do Instagram, Jade mostrou uma área de um quarto de menina montado em um showroom. Jade exibiu a foto de um quarto com decoração romântica, feita em tons de rosa e branco e com vários detalhes encantadores.

O ambiente contava com papel de parede com desenhos de flores, quadros decorativos, enxoval xadrez, berço rosa e até uma mini penteadeira.

“Finalizando os detalhes do quartinho da boneca”, disse ela. Por enquanto, Jade não atualizou os fãs sobre como anda a montagem do quarto da filha e também não contou qual foi o tema escolhido. Ela apenas mostrou as opções de tecidos na cor rosa.

