Paulo Miklos exibe foto em casa após ficar internado em hospital

O cantor e ator Paulo Miklos, de 65 anos, já está em casa. Na véspera de Natal, ele surpreendeu seus fãs ao revelar que teve alta hospitalar e está bem.

Em uma foto na sala de casa, ele posou ao lado da árvore de Natal e fez um sinal de coração com as mãos para tranquilizar seus admiradores.

“Agradeço todas as mensagens, toda a energia positiva, todo o carinho e preocupação dos meus amigos queridos e fãs! Feliz Natal”, afirmou ele.

Paulo Miklos foi internado no dia 11 de dezembro em um hospital de São Paulo e foi diagnosticado com gastroenterite. Ele ficou em observação por alguns dias e recebeu alta no dia 18 de dezembro.

Paulo Miklos é casado

O cantor Paulo Miklosé casado com Renta Galvão. Os dois estão juntos há 5 anos.

Em 2022, quando completaram 3 anos de união, ele fez uma homenagem especial para a amada nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto do casal em um clique descontraído durante a cerimônia de casamento e, na legenda, escreveu uma linda declaração de amor.

"Hoje é o nosso aniversário de casamento! Felicidade e amor sem fim! Te amo, Renata Galvão Miklos. Três anos e uma pandemia terrível ou uma longa lua de mel? Os melhores momentos da vida são ao teu lado", declarou Paulo.