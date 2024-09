Paula Fernandes atrai os olhares ao usar look preto nada básico

A cantora Paula Fernandes investe em look justíssimo e com decote profundo para prestigiar evento de música em São Paulo

A cantora Paula Fernandes caprichou na escolha do look para prestigiar um evento musical na noite desta terça-feira, 3. A estrela atraiu todos os olhares ao chegar na festa da plataforma Spotify ao apostar em um modelito preto nada básico.

A musa apareceu com um corset preto decotadíssimo e que marcou sua cintura fininha. Além disso, ela usou uma saia com transparência e chapéu de country.

Veja as fotos abaixo:

Paula Fernandes - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Paula Fernandes - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Paula Fernandes - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Paula Fernandes e a decisão de desacelerar

A cantora Paula Fernandesabriu o coração ao compartilhar um novo depoimento nas redes sociais. Desta vez, a estrela refletiu sobre a sua decisão de desacelerar na carreira musical. Ela reduziu a quantidade de shows nos últimos tempos e resolveu explicar sua decisão.

Em uma declaração sincera, a artista contou que seu foco atual é ter qualidade de vida e decidiu usar o privilégio de guiar sua própria carreira para decidir o que é melhor para si. "Neste momento, minha prioridade é qualidade de vida. Tarefa difícil com a rotina de artista em plena atividade. Porém, eu finalmente estou conquistando o equilíbrio que tanto sonhei. Muita gente me pergunta porquê eu desacelerei ainda tão jovem e sei que muitos não sabem a realidade. A verdade é que depois de tantos anos de trabalho intenso e luta, eu pude me dar o luxo de escolher e administrar vida pessoal/profissional para torná-las aliadas. Desacelerar foi uma escolha", entregou.

E completou: "Hoje eu faço, em média, 10 shows/mês e consigo estar mais ao lado da família e amigos; fazer coisas simples do meu dia a dia. Ja é corrido, mas bem menos q na época em que eu fazia 20/25 shows/mês".