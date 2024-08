Paula Fernandes: O verdadeiro motivo para ter desacelerado na carreira

A cantora Paula Fernandes entrega o verdadeiro motivo para ter reduzido o número de shows por mês: ‘Minha prioridade’

A cantora Paula Fernandesabriu o coração ao compartilhar um novo depoimento nas redes sociais. Desta vez, a estrela refletiu sobre a sua decisão de desacelerar na carreira musical. Ela reduziu a quantidade de shows nos últimos tempos e resolveu explicar sua decisão.

Em uma declaração sincera, a artista contou que seu foco atual é ter qualidade de vida e decidiu usar o privilégio de guiar sua própria carreira para decidir o que é melhor para si. "Neste momento, minha prioridade é qualidade de vida. Tarefa difícil com a rotina de artista em plena atividade. Porém, eu finalmente estou conquistando o equilíbrio que tanto sonhei. Muita gente me pergunta porquê eu desacelerei ainda tão jovem e sei que muitos não sabem a realidade. A verdade é que depois de tantos anos de trabalho intenso e luta, eu pude me dar o luxo de escolher e administrar vida pessoal/profissional para torná-las aliadas. Desacelerar foi uma escolha", entregou.

E completou: "Hoje eu faço, em média, 10 shows/mês e consigo estar mais ao lado da família e amigos; fazer coisas simples do meu dia a dia. Ja é corrido, mas bem menos q na época em que eu fazia 20/25 shows/mês".

Então, ela contou sobre seus princípios na vida. "Desde muito cedo tenho consciência sobre a passagem pelo tempo. A gente sempre diz que o tempo não espera, mas afinal, ele está aí e nós é que passamos por ele. Hoje, mais madura e com tanto o q aprender, dou mais valor à cada segundo que respiro. Todas as manhãs eu me sento na cama e penso: eu tô viva e terei um dia a menos para viver; tenho que aproveitar".

Por fim, ela refletiu sobre o sucesso na música e declarou sua alegria com a atual fase em sua vida. "Eu era considerada “sucesso” e estava no auge, vivendo os prazeres de ter realizado o meu grande sonho de ser reconhecida nacional e internacionalmente. Era maravilhoso, mas vejam, eu não tinha tempo pra mim, não tinha tempo para descansar, dormir direito e refletir. Muitas vezes eu sobrevivi e é em nome disso que aproveito para me desculpar com todos aqueles a quem possa ter passado a percepção de não corresponder ao carinho recebido. Os tempos eram outros, eu não tinha poder de fala como as pessoas têm hoje nas redes sociais. Me calei. Minhas sinceras desculpas. Eu passei pelo tempo, venci obstáculos, “acertei”, “errei” e sigo buscando minha melhor versão", escreveu.

"Bem, eu tenho um universo de coisas para dizer, mas passei aqui só para contar que eu tô muito feliz com as escolhas que fiz; por ter superado as consequências dos meus “erros”; por colher os frutos dos “acertos” e me dedicar ao meu propósito. Que este novo ciclo seja feito de saúde e bons momentos para colecionar. Agradeço as mensagens de carinho nos meus dois aniversários: 27/08 (dia em q renasci após o acidente de carro há 2 anos) e 28/08. Com amor, Paula Souza", finalizou.