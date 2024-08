Paula Fernandes comemora aniversário de 40 anos com bolinho especial

Completando 40 anos de vida, a cantora Paula Fernandes cantou 'parabéns' em grande estilo ao lado de amigos em Fernando de Noronha

A cantora sertaneja Paula Fernandes iniciou a quarta-feira, 28, em clima de muita festa! Completando 40 anos de vida, a artista celebrou a chegada do novo clico em um cenário paradisíaco em Fernando de Noronha.

Em seus stories no Instagram, Paula mostrou que ganhou um bolinho especial de aniversário no café da manhã. Ao lado de amigos, a famosa cantou o famoso 'parabéns' com direito a vela e muita alegria.

Na sequência, a cantora aproveitou o momento para agradecer todas as mensagens carinhosas de aniversário. "Todos esses gestos de carinho que vocês têm por mim, muito obrigada. Amo vocês", declarou ela.

A aniversariante do dia também publicou em seu perfil oficial duas fotos de biquíni colorido aproveitando o dia ensolarado na pousada onde está hospedada. Esbanjando beleza, Paula Fernandes posou de barriga para baixo e chamou atenção com suas curvas torneadas.

"Cada dia mais bela e jovem!", escreveu uma fã nos comentários. "Que seus dias sejam tão incríveis e maravilhosos quanto você!", desejou outra. "Parabéns, que Deus te abençoe sempre minha diva", disse uma terceira.

