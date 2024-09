O que aconteceu? Roberto Carlos adia show por motivos de saúde

O cantor Roberto Carlos precisou adiar um show que iria realizar no dia 7 de setembro em Aparecida, São Paulo. Saiba o motivo

O cantor Roberto Carlos precisou adiar um show que iria realizar no dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, São Paulo. Em um comunicado compartilhado nas redes sociais, a equipe do artista informou que ele está com um resfriado.

“A assessoria de imprensa informa que, devido a um resfriado, o show de Roberto Carlos, marcado para 07 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida – SP, será transferido para o dia 19 de outubro de 2024”, diz o texto.

A equipe do cantor informou ainda que ele passa bem. “Roberto Carlos está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação. A agenda de shows do artista segue confirmada”, escreveu a assessoria.

Segundo o comunicado, quem não puder comparecer ao show na nova data poderá pedir o reembolso. O evento acontecerá no dia 19 de outubro. "Os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data. Quem não puder comparecer poderá solicitar o reembolso na plataforma 'Eventim' a partir do dia 09 de setembro até 17 de outubro de 2024 através do canal https://novo.cancelamento.eventim.com.br. Agradecemos a compreensão e esperamos vê-los na nova data!"

Nos comentários, os internautas desejaram melhoras ao cantor. "Dá uma amenizada nesses shows! Um descanso de um, dois meses! Você sabe como é que o tempo tá, tá geral resfriado. Se cuida, pelo amor de Deus!", sugeriu uma admiradora. "Que Deus o ajude na sua recuperação. Vitaminas, chás quente, sei que não gosta muito mais o efeito é ótimo", comentou outra. "Melhoras, Rei", disse uma terceira.

