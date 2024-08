MC Daniel impressiona ao revelar aumento no valor do cachê de seu show

O cantor MC Daniel revelou que aumentou o cachê de seus shows e está faturando verdadeira fortuna com shows; saiba quanto

O cantor MC Daniel aumentou o cachê de seus shows. O valor da apresentação do funkeiro foi de R$ 200 mil para R$ 300 mil, conforme ele revelou em seu Instagram na quinta-feira, 22. Ele publicou um print de uma conversa com um membro de sua equipe.

Feliz com o atual momento de sua carreira, o cantor publicou em suas redes sociais o print de uma conversa com um membro de sua equipe, onde comenta a reviravolta em sua vida. "Eu ganhava R$ 35 por dia para limpar chão por oito horas. Agora, R$ 320 mil vale a pena demais", desabafou ele.

MC Daniel (Reprodução/Instagram)

MC Daniel já revelou valor do cachê de seus shows

Esse aumento no valor das apresentações não é o primeiro a ser comentado pelo artista. Em maio deste ano,ele abriu o jogo sobre seu cachê ao compartilhar um registro de seu último show. Na legenda, ele exaltou seu trabalho e falou que a apresentação está valendo até mais do que está cobrando: “Extraordinário. Mais que um show, uma experiência. Tá R$200, mas vale R$ 500 mil”, disse.

Na sequência, o MC posou ostentando dinheiro e celebrou seu sucesso: “Poucos disseram que eu ia estourar, contra fatos não existe argumento”, ele legendou com a letra de sua canção. Vale lembrar que anteriormente, Daniel já revelou que enfrentou dificuldades financeiras e que sua maior conquista foi comprar uma casa para a família.

MC Daniel anuncia que será papai pela primeira vez

Na última segunda-feira, 19, MC Daniel anunciou que será pai pela primeira vez. A namorada dele, a atriz e empresária Lorena Maria, está grávida do primeiro filho do casal. Segundo o colunista Leo Dias contou que os dois já fizeram o chá revelação para descobrirem o sexo do bebê, mas só devem contar para o público nos próximos dias.