Mc Daniel oficializa namoro com Lorena Maria durante viagem na Grécia

Atualmente, Mc Daniel está curtindo uma viagem na Grécia com Lorena Maria. Lá, o cantor aproveitou para pedir a amada em namoro

Agora não tem mais dúvida! Mc Daniel e Lorena Maria estão namorando. O casal já está se conhecendo há algum tempo e até mesmo curtiram dias de muito romantismo em Fernando de Noronha.

Agora o casal está na Grécia e foi lá que aconteceu o pedido de namoro. "Eu amo muito essa mulher, ela veio para mudar minha vida. Sei que sou muito fã dela e queria saber se ela quer namorar comigo?”, disse o cantor no vídeo que foi compartilhado no Instagram.

Na legenda, Mc Daniel se declarou para a influenciadora. "O inámoravel está namorando. A gente combina igual café com leite, te amo preta", escreveu.

Anéis luxuosos

Após aproveitar alguns dias de descanso em Fernando de Noronha com a namorada, MC Daniel desembarcou na Grécia e está curtindo bastante a viagem ao lado de amigos famosos. Na noite de quarta-feira, 14, o cantor encontrou Maya Massaferae aproveitou o clima descontraído para conversar com a influenciadora digital sobre seu estilo.

O momento entre os dois foi registrado por Maya, que se mostrou bastante alegre em encontrar o amigo no local. A famosa, por sua vez, não escondeu a surpresa ao notar as joias caríssimas que MC Daniel usava na ocasião.

"Olha ele chiquérrimo. Dani, esses anéis são uma cultura do funk ostentação", comentou a influenciadora, filmando o look do artista. "Lógico, é ouro Eu amo ouro", declarou ele, mostrando em detalhes os itens de luxo nos dedos. Curiosa, a influenciadora se arriscou a perguntar os valores dos aneis luxuosos.

MC Daniel, por sua vez, revelou o preço dos três itens em seus dedos: "Esse custa R$ 56 mil, esse é R$ 48 mil, e esse R$ 38 mil", declarou o ex-participante da 'Dança dos Famosos', apontando os anéis com seus respectivos valores.